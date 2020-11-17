“وليد الجحش”.. “شاهد” هكذا احتفل سوريون بوفاة “المعلم” ووزعوا الحلوى على الصغير والكبير و”عقبال بشار”!

أظهر مقطع فيديو متداول احتفال مواطنون سوريون بوفاة وزير الخارجية وليد المعلم ذراع بشار الأسد اليمين، في الوقت الذي قدمت فيه دول عربية وغربية التعازي لنظام بشار.

المقطع المتداول على نطاق واسع أظهر عدد من النازحين السوريين في مخيم بقرية “كفر دريان” شمال محافظة إدلب، وهو يحتفلون بوفاة وزير خارجية النظام “وليد المعلم” عن عمر ناهز 79 عاما، على طريقتهم الخاصة.

وظهر عدد من السوريين وهم يوزعون الحلوى داخل المخيم على الصغار والكبار، معربين عن فرحتهم برحيل “المعلم”.

ويصف السوريون وليد المعلم بأنه “نصير الظالمين” و”محامي الجرائم”، في إشارة إلى دفاعه المستميت عن جرائم نظام “بشار الأسد”، وتورطه في تهجير الشعب السوري.

والإثنين الماضي، أعلن التلفزيون الرسمي للنظام السوري، وفاة “المعلم”، والذي شغل أيضا منصب نائب رئيس مجلس الوزراء.

ونقلت القنوات مشاهد ولقطات من مراسم تشييع جثمانه.

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