ذي يزن
ذي يزن
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هذه حقيقة تغريدات مثيرة منسوبة لـ”ذي يزن” بن هيثم بن طارق.. وتويتر يتخذ إجراء عاجل

كتب وطن
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نفت حسابات عمانية على “تويتر” صحة ما يتداول عن تغريدات منسوبة لنجل ”، مؤكدين أنه حساب مزور باسم مجل السلطان فيما قامت إدارة تويتر بإيقاف الحساب نهائيا.

 

وكان الحساب المزور المنسوب لـ ، ينشر تغريدات مثيرة للجدل، وكان آخر ما نشره تغريدة عن اليوم الوطني للسلطنة.

 

 

وقال حساب “واجهة عمان” الشهير بتويتر إنه “لا يوجد حساب لصاحب السمو ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر”

 

وأوضح أن الحساب المتداول منتحل لشخصية نجل السلطان “وعليه يرجئ من الجميع الانتباه لمثل هذه الحسابات.”

 

وقامت إدارة تويتر بوقف الحساب نهائيا فيما يبدو أن نتيجة حملة بلاغات من النشطاء العمانيين، ضد هذا الحساب المفبرك.

 

 

وسبق أن انتقد الحساب المشبوه والمنتحل في سلسلة تغريدات اداء موظفي الجهات الحكومية مطالباً بما اسماه “التغيير والاصلاح”.

 

وحذّر مغرّدون عُمانيون من التعاطي مع هكذا حسابات منتحلة يقف خلقه الذباب الإلكتروني لنشر البلبلة بين العُمانيين.

 

ويشار إلى أن ذي يزن هو أصغر وزير شاب في حكومة سلطنة عُمان الجديدة، وهو من أصغر الوزراء الشباب في العالم؛ حيث لا يتعدى سنه الـ30 عاماً.

 

وخلف الوزير الشاب وزير الشؤون الرياضية السابق سعد بن محمد المرضوف السعدي، وسعاد بنت محمد بن علي اللواتية وزيرة شؤون الفنون السابقة.

 

وعمل ذي يزن قبل أن توكل إليه الحقيبة الوزارية بالحكومة الجديدة في وزارة الخارجية العُمانية كسكرتير ثانٍ لسفارة مسقط لدى لندن في بريطانيا.

 

ويظهر أن توليته لوزارة الشباب تعود لاهتمامه بهم في السلطنة من قبل تولي والده لزمام الأمور، في يناير 2020، حيث كان ذي يزن راعياً يوم الشباب العماني في أكتوبر 2019، والذي نظمته “اللجنة الوطنية للشباب”، كما كان راعياً لكأس السلطان لكرة القدم، في أكتوبر من نفس العام أيضاً.

 

ونجل السلطان حاصل على درجة بكالوريوس بالعلوم السياسية من جامعة “أوكسفورد” المرموقة في المملكة المتحدة، وهذا ما يزيد من خبرته في قيادة الوزارة.

 

ولذي يزن أخ شقيق هو “بلعرب بن هيثم”، وأختان شقيقتان هما “ثريا” و”أميمة”، وأمهم هي عهد بنت عبد الله.

 

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