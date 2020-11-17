سلمان العودة
سلمان العودة
الهدهد

النيابة العامة تُصر على إعدامه.. نجل سلمان العودة يكشف ماذا جرى لوالده داخل محبسه وهذه تفاصيل المحاكمة السرية

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كشفت نجل الداعية السعودي سلمان العودة المعتقل في سجون ولي العهد ، عبدالله، تفاصيل المحاكمة السرية التي جرت لوالده أمس الاثنين، متهماً سلطات ابن سلمان بتنفيذ انتهاكات بحق والده أدت لمضاعفات صحية في سمعه وبصره.

 

وقال العودة، في سلسلة تغريدات عبر “تويتر” رصدتها “وطن”: “عقدت جلسة قضائية سرّية في أجواء أمنية صارمة داخل المحكمة المتخصصة بالرياض في قضية الوالد ، والذي لا يزال في حبسه الانفرادي منذ لحظة اعتقاله قبل ثلاثة سنوات ونصف”.

 

وأضاف العودة: “في الجلسة تحدثت النيابة عن تكرار نفس الكلام والمطالب البشعة”، في إشارة لمطالبة سابقة منها بإعدام العودة.

 

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وتابع العودة: “سأنشر لاحقاً تفاصيل مهمة عن انتهاكات في السجن أدّت لمضاعفات صحّية على
الوالد في سمعه وبصره”، دون تسمية محبسه.

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الجدير ذكره، أن النيابة العامة تطالب المحكمة الجزائية المتخصصة في ، بإعدام معتقلين، بينهم سلمان العودة، بتهمة “الخروج على ولاة الأمر”. بينما تجرى محاكمته في جلسات
سرية لا تحضرها وسائل الإعلام أو المنظمات الدولية.

 

وفي سبتمبر/ أيلول 2017، أوقفت السلطات السعودية دعاة بارزين، وناشطين في البلاد. أبرزهم، سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري، بتهم “الإرهاب والتآمر على الدولة”، وسط مطالب من شخصيات ومنظمات دولية وإسلامية بإطلاق سراحهم.

 

وفي 18 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أجلت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، جلسة
لمحاكمة العودة، بعد دقائق من انطلاقها، إلى اليوم الاثنين، وفق نجل العودة.

 

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