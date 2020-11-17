توسّل الأمير السعودي تركي الفيصل رئيس الاستخبارات والسفير لدى واشنطن سابقا الى المشرعين الاميركيين عدم استهداف السعودية.

جاء ذلك في كلمةٍ له خلال مشاركته في “المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية”.

وتعليقاً على حديث تركي الفيصل، قال المحامي الدولي البارز د.محمود رفعت في تغريدة: “رعب وهلع #محمد_بن_سلمان يتضح بمذلة #تركي_الفيصل الذي أرسله ليستجدي #أمريكا أن لا تعاقب #السعودية بتذكيرها بخدماته وجدوده منذ 75 سنة”.

وتابع: “أنشروا المقطع ما استطعتم ليرى الناس من تجبروا على الضعفاء وحولوا #اليمن لأسوأ كارثة بالكوكب، ومنحوا حفتر مئات الملايين ليفجر دم أبناء #ليبيا بحورا”.

رعب وهلع #محمد_بن_سلمان يتضح بمذلة #تركي_الفيصل الذي أرسله ليستجدي #أمريكا أن لا تعاقب #السعودية بتذكيرها بخدماته وجدوده منذ 75 سنة.. أنشروا المقطع ما استطعتم ليرى الناس من تجبروا على الضعفاء وحولوا #اليمن لأسوأ كارثة بالكوكب، ومنحوا حفتر مئات الملايين ليفجر دم أبناء #ليبيا بحورا pic.twitter.com/PPAO5mzwA7 — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) November 17, 2020

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وطالب تركي الفيصل أعضاء الكونغرس الأخذ بعين الاعتبار العلاقة التاريخية بين البلدين، في إشارةإلى دعاويهم المتكررة لمعاقبة الحكومة السعودية على جريمة جمال خاشقجي، وحرب اليمن.

وأضاف: “يجب أن يزوروا المملكة، ويروا بأنفسهم التقدم الذي حققناه على كل الأصعدة، سواء

كانت حقوق المرأة، أو الحرب ضد التطرف، أو أي قضايا أخرى”.

ورفض الفيصل حديث الديمقراطيين عن حقوق الإنسان في السعودية، قائلا إن على الولايات

المتحدة إعادة النظر في سجلها الحقوقي فيما يتعلق بالسود وغيرهم.

وأضاف أن تعذيب المعتقلين بالإيهام بالغرق هو اكتشاف أمريكي، بحسب قوله.

وقال إن على إدارة الرئيس الجديد، جو بايدن، إعادة النظر في أخطاء الماضي، فيما يتعلق بالعلاقة مع إيران، في إشارة إلى الفترة التي قضاها بايدن نائبا للرئيس السابق باراك أوباما.

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