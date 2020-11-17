ستره الله وفضح نفسه.. “شاهد” سعودي “سافل” لم يكتف بفعلته وتفاخر بها موثقا أوضاع مخلة مع فتاة عارية

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بموجة غضب واسعة عقب تداول مقطعا مصورا، نشره سعودي يتفاخر فيه بمواعدته فتاة وظهر بأوضاع مخلة معها.

وبعد الضجة الواسعة التي أحدثها المقطع، تمكنت شرطة العاصمة السعودية الرياض، من إلقاء القبض على هذا المواطن الذي وثق مشاهد مخلة بالآداب مع فتاة عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي.

من جانبه قال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض الرائد خالد الكريديس، إن الجهات الأمنية المختصة تمكنت من تحديد هوية شخص، عمد إلى نشر مشاهد وسلوكيات من شأنها المساس بالآداب العامة، وتباهى بأفعاله.

وأشار “الكريديس” إلى أنه تم القبض عليه وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة وفق نظام الإجراءات الجزائية.

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