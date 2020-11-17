فتاة وشاب بوضعية فاضحة
فتاة وشاب بوضعية فاضحة
حياتنا

ستره الله وفضح نفسه.. “شاهد” سعودي “سافل” لم يكتف بفعلته وتفاخر بها موثقا أوضاع مخلة مع فتاة عارية

كتب وطن
0

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في بموجة غضب واسعة عقب تداول مقطعا مصورا، نشره سعودي يتفاخر فيه بمواعدته فتاة وظهر بأوضاع مخلة معها.

 

وبعد الضجة الواسعة التي أحدثها المقطع، تمكنت شرطة العاصمة السعودية الرياض، من إلقاء القبض على هذا المواطن الذي وثق مشاهد مخلة بالآداب مع فتاة عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي.

 

 

من جانبه قال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض الرائد خالد الكريديس، إن الجهات الأمنية المختصة تمكنت من تحديد هوية شخص، عمد إلى نشر مشاهد وسلوكيات من شأنها المساس بالآداب العامة، وتباهى بأفعاله.

 

وأشار “الكريديس” إلى أنه تم القبض عليه وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة وفق نظام الإجراءات الجزائية.

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك ايضا
حياتنا

سعودي “وقح” يقتل طبيباً جزائرياً بسبب “ورقة غير موجودة” ويفجر…

تقارير

سري للغاية.. وثيقة إماراتية مسربة تصف ابن سلمان بالفاشل والمتهور والسلطوي وهذه هي…

الهدهد

أمن ابن سلمان يحتجز ركاب طائرة تركية في مطار الملك خالد .. حققوا معهم وسألوهم هذه…

الهدهد

النيابة العامة تُصر على إعدامه.. نجل سلمان العودة يكشف ماذا جرى لوالده داخل محبسه…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.