الشركة الوحيدة لإنتاج النفط في الكويت في ورطة.. أرست مناقصة بملايين الدولارات على مشبوه وملاحق قضائياً في أمريكا!

كشفت صحيفة “القبس” الكويتية عن إرساء “شركة نفط الكويت” لمناقصة بقيمة عشرة ملايين دينار (33 مليون دولار) على شركة أجنبية تدور حولها شبهات وعلامات استفهام كبيرة، بشأن مخالفات بيئية جسيمة؛ منها العمل في النفايات الخطرة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مُطلعة قولها إن الشركة التي تمت ترسية المناقصة عليها مملوكة لشخص مطلوب في الولايات المتحدة الاميركية، وممنوع من العمل هناك بسبب هروبه من تنفيذ 6 أحكام صادرة بحقه، وعدم التزامه بسداد غرامات مالية تقدر بـ3 ملايين دولار لمخالفته القوانين الخاصة بالمخالفات البيئية وكيفية تخزين النفايات والتخلص من النفايات الخطرة.

وأبدت المصادر استغرابها من مخاطرة “نفط الكويت” بسمعتها، عبر الموافقة على ترسية مناقصة على هذه الشركة وصاحبها “المشبوه”، وتجاهلت سياستها الصارمة في محاربة التجاوزات.

ورأت المصادر أن شركة “نفط الكويت” تشجع وتكافئ بذلك الشركة الأجنبية التي تم إغلاقها في الولايات المتحدة وتحديدا في مقاطعة هاريس لانتهاكها شروط تصريح المعالجة الخاصة بها وتسببها في تسرب نفايات زيتية من مستودعاتها، ما أدى إلى كارثة بيئية.

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وذكرت صحيفة “القبس” أنها حصلت على نسخة من مستندات تُظهر أن مقاطعة “هاريس” تقاضي مالك الشركة في العمل غير القانوني بالنفايات الخطرة، وعلى ضوء ذلك تم إصدار أمر قضائي يمنعه من العمل في أي شركة تنتج أو تنقل أو تعالج أو تخزن أو تتخلص من النفايات الخطرة أو تستخدم الزيت في أي مكان في ولاية تكساس الاميركية.

وأكدت المصادر أنه بعد هذه الدعوى القضائية فرّ مالك الشركة لدولة خليجية بينما وضعت وكالة الحماية البيئية الأميركية شركته السابقة تحت المراقبة القانونية.

ووفقا لوثائق المناقصة وخلال اجتماع ما قبل العطاء الخاص بشركة “نفط الكويت”، تم التأكيد على أن يمتثل المقاول ويقدم سجلا مفصلا ومثبتا لخبرته السابقة في إدارة المشروع.

الجدير بالذكر أن شركة نفط الكويت هي إحدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، وهي الشركة الوحيدة المخول لها بأن تقوم بعمليات تنقيب وإنتاج النفط داخل الكويت.

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