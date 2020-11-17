“خير خلف لخير سلف”.. السلطان هيثم بن طارق يفاجئ العمانيين والوافدين بالعيد الوطني الـ 50 وهذا ما أصدره وعفا الله عما مضى
في لفتة إنسانية تدل على روح التسامح والمحبة في نهج سلطنة عُمان وسلاطينها الراحل قابوس بن سعيد والحالي هيثم بن طارق، أصدر السلطان العُماني قرار بالعفو الخاص عن 390 سجينا، مدانين في قضايا مختلفة.
وحسب وكالة الأنباء العُمانية، أكد مصدر مسؤول في شرطة عُمان السلطانية، أن من بين من شملهم قرار العفو 150 سجيناً أجنبياً.
حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى / حفظه الله ورعاه / يتفضل فيصدر عفوه السامي الخاص عن 390 نزيلاً من نزلاء السجن منهم 150 نزيلاً أجنبيًا من المدانين في قضايا مختلفة تزامنًا مع مناسبة العيد الوطني الخمسين للنهضة المباركة ومراعاة لأسر هؤلاء النزلاء. pic.twitter.com/KgEaYSCvWP
— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) November 17, 2020
وأشارت الوكالة، إلى أن العفو عن السجناء في عمان يأتي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني الخمسين للسلطنة، ومراعاة لأسر هؤلاء النزلاء.
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رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع الخبر، معبرين عن حبهم وفخرهم بالسياسات الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، الذي أكد على أنه خير خلف لخير سلف.
حفظ الله مولانا السلطان هيثم بن طارق آل سعيد وأعطاه القوة والسداد للاعداء٠
— يونس الزهيمي (@YounisAlzuhimi) November 17, 2020
جزاه الله كل خير وفي ميزان حسناته ان شاء الله
— Nora (@sweet_rhythms) November 17, 2020
عاش بن طارق 👮🚶
— المعني (@alm33ni) November 17, 2020
عاش سلطاننا الغالي
— عادل المبشّر (@adilalbulushi99) November 17, 2020
حفظ الله جلالة السلطان .
— MR .s υ ℓ τ α и (@Sultan_i45) November 17, 2020
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الجدير ذكره، أن سلطنة عُمان تحتفل بالعيد الوطني في الثامن عشر من تشرين ثاني/نوفمبر من كل عام، حيث بدأ الاحتفال بهذا العيد مع تولي السلطان الراحل قابوس الحكم عام 1970.
وتوفي السلطان قابوس في العاشر من يناير/ كانون الأول 2020، ليخلفه ابن عمه هيثم بن طارق، والذي ينتمي كسابقه إلى عائلة آل سعيد التي تحكم البلاد منذ سنة 1741.
وفي وقت سابق، استذكر وزير الخارجية العُماني المتقاعد يوسف بن علوي، السلطان الراحل قابوس بن سعيد، مشيداً بمناقبه وحسن تعامله وحكمته في إدارة السلطنة على مدار عقود حكمه، مؤكداً أن الكثير من القرارات كان يوقع عليها بجملة “الرحمة فوق القانون”.
وقال بن علوي، في تصريحات له خلال جلسة حوارية، رصدتها “وطن”: “لا بد أن المشاعر التي نشعر بها ونحن نستعيد مسيرة خمسين عامًا لا يمكن أن نقارنها بشيء كان قبل أو كان بعد”، مشيراً إلى أنه التقى السلطان قابوس لأول مرة في شهر أكتوبر، أي بعد ثلاثة أشهر من توليه السلطة.
الرحمة فوق القانون هذا كان نهج
السلطان #قابوس بن سعيد طيب
الله ثراه ..#أعز_الرجال_وأنقاهم #نوفمبر_برائحة_قابوس_وعبق_هيثم #قابوس_في_قلوبنا pic.twitter.com/My6ug0dLCj
— الزِّنَاد العُماني (@Omani_Kin6F) November 17, 2020
وأضاف بن علوي: “لم نكن نعرف السلطان قابوس من قبل ولكنه كان يعرفنا قبل أن نعرفه، وكانت البلاد في حاجة إلى كل يد وعقل، وإلى كل ما يملكه الإنسان العماني لدعم سياسة السلطان الجديد”.
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عفو سنوي ليست مفاجأة! كان يمكن أن يفاجئهم بطريقة أفضل! اكرامية مالية للموظفين الحكوميين أفقر الناس واكرامية للمتقاعدين! وتوظيف العاطلين جميعا واعادة المسرحين من العمل إلى اعمال جديدة ! اعفاء الفئات محدودي الدخل والضمان من الديون! رفع الرواتب لبعض فئات الموظفين الدنيا وغيرها من الاكراميات! لكن من تربى على البخل والشح لا يرى في شعبه إلا أناس ورعايا لا يستحقون أية اكرامية! ولا تنسى أن الهالك كابوس قبل 5 سنوات في عيد ال45 لدويلته فضل منح الاوسمة للمسؤولين على ان يمنح اكرامية هزيلة للموظفين! خخخخخخخخخخ1 الحالي والهالك وجهان لعملة واحدة ! ويا عماني ستشبع وتفطس جوعا وقهرا!