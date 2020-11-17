في لفتة إنسانية تدل على روح التسامح والمحبة في نهج سلطنة عُمان وسلاطينها الراحل قابوس بن سعيد والحالي هيثم بن طارق، أصدر السلطان العُماني قرار بالعفو الخاص عن 390 سجينا، مدانين في قضايا مختلفة.

وحسب وكالة الأنباء العُمانية، أكد مصدر مسؤول في شرطة عُمان السلطانية، أن من بين من شملهم قرار العفو 150 سجيناً أجنبياً.

وأشارت الوكالة، إلى أن العفو عن السجناء في عمان يأتي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني الخمسين للسلطنة، ومراعاة لأسر هؤلاء النزلاء.

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رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع الخبر، معبرين عن حبهم وفخرهم بالسياسات الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، الذي أكد على أنه خير خلف لخير سلف.

حفظ الله مولانا السلطان هيثم بن طارق آل سعيد وأعطاه القوة والسداد للاعداء٠ — يونس الزهيمي (@YounisAlzuhimi) November 17, 2020

جزاه الله كل خير وفي ميزان حسناته ان شاء الله — Nora (@sweet_rhythms) November 17, 2020

عاش بن طارق 👮🚶 — المعني (@alm33ni) November 17, 2020

عاش سلطاننا الغالي — عادل المبشّر (@adilalbulushi99) November 17, 2020

حفظ الله جلالة السلطان . — MR .s υ ℓ τ α и (@Sultan_i45) November 17, 2020

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الجدير ذكره، أن سلطنة عُمان تحتفل بالعيد الوطني في الثامن عشر من تشرين ثاني/نوفمبر من كل عام، حيث بدأ الاحتفال بهذا العيد مع تولي السلطان الراحل قابوس الحكم عام 1970.

وتوفي السلطان قابوس في العاشر من يناير/ كانون الأول 2020، ليخلفه ابن عمه هيثم بن طارق، والذي ينتمي كسابقه إلى عائلة آل سعيد التي تحكم البلاد منذ سنة 1741.

وفي وقت سابق، استذكر وزير الخارجية العُماني المتقاعد يوسف بن علوي، السلطان الراحل قابوس بن سعيد، مشيداً بمناقبه وحسن تعامله وحكمته في إدارة السلطنة على مدار عقود حكمه، مؤكداً أن الكثير من القرارات كان يوقع عليها بجملة “الرحمة فوق القانون”.

وقال بن علوي، في تصريحات له خلال جلسة حوارية، رصدتها “وطن”: “لا بد أن المشاعر التي نشعر بها ونحن نستعيد مسيرة خمسين عامًا لا يمكن أن نقارنها بشيء كان قبل أو كان بعد”، مشيراً إلى أنه التقى السلطان قابوس لأول مرة في شهر أكتوبر، أي بعد ثلاثة أشهر من توليه السلطة.

وأضاف بن علوي: “لم نكن نعرف السلطان قابوس من قبل ولكنه كان يعرفنا قبل أن نعرفه، وكانت البلاد في حاجة إلى كل يد وعقل، وإلى كل ما يملكه الإنسان العماني لدعم سياسة السلطان الجديد”.

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