ابن زايد يهنئ السلطان هيثم ويؤكد على عمق “الأخوة والمحبة” بين الإمارات وعُمان.. ماذا عن عبدالله الشامسي؟

هنأ كل من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ومحمد بن راشد حاكم دبي ونائب رئيس الإمارات، سلطان عُمان هيثم بن طارق، بمناسبة العيد الوطني الـ50 لسلطنة عمان.

وكتب “ابن زايد” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) عبر حسابه الرسمي ما نصه:”أهنئ أخي السلطان ھیثم وشعب عمان الشقیق، بالیوم الوطني ال 50″

أهنئ أخي السلطان ھیثم وشعب عمان الشقیق، بالیوم الوطني ال 50 .. بین شعبي الإمارات وعمان وشائج عمیقة من الأخوة والمحبة، وعلاقات راسخة نسجتھا حكمة القیادة منذ عھد الشیخ زاید والسلطان قابوس رحمھما الله، نتمنى للسلطنة دوام الاستقرار والأمان، وكل عام وأھلنا فیھا في عزة ورخاء. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) November 17, 2020

وتابع:”بین شعبي الإمارات وعمان وشائج عمیقة من الأخوة والمحبة، وعلاقات راسخة نسجتھا حكمة القیادة منذ عھد الشیخ زاید والسلطان قابوس رحمھما الله، نتمنى للسلطنة دوام الاستقرار والأمان، وكل عام وأھلنا فیھا في عزة ورخاء.”

واثارت تهنئة محمد بن زايد للعمانيين جدلا بين عدد النشطاء، الذين استنكروا مواقفه الخفية ضد السلطنة ومنها خلية التجسس الإماراتية التي تم ضبطها في مسقط قبل سنوات.

كما تساءل آخرون عن مصير المعتقل العماني بسجون أبوظبي عبدالله الشامسي، الذي اعتقله النظام الإماراتي بمزاعم تخابره مع دولة قطر.

وهنأ محمد بن راشد هو الآخر السلطان هيثم بعيد السلطنة الوطني، وكتب عبر حسابه الرسمي بتويتر:”أبارك لأخي جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان .. ولشعب عمان الشقيق عيدهم الوطني الخمسين في مسيرة النهضة العمانية المباركة .. أدام الله عليكم عزكم ومجدكم.. وحفظ الله سلطانكم .. وأدام محبته ورفعته”

أبارك لأخي جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان .. ولشعب عمان الشقيق عيدهم الوطني الخمسين في مسيرة النهضة العمانية المباركة .. أدام الله عليكم عزكم ومجدكم.. وحفظ الله سلطانكم .. وأدام محبته ورفعته #عمان_منا_ونحن_منهم pic.twitter.com/Sa56P5Csi3 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 17, 2020

ويشار إلى أنه في أغسطس الماضي، أيّدت المحكمة الاتحادية العليا في الامارات الحكم بالسجن المؤبد على المعتقل العُماني في سجون الإمارات منذ حوالي عامين عبدالله الشامسي بتهمة التخابر مع قطر ضد الإمارات.

واعتقل عبدالله الشامسي وهو في سن قاصر ووجه القضاء الاماراتي له تهمة التجسس لصالح دولة قطر .

ويعاني عبدالله الشامسي من اضطرابات نفسية، ومع ظروف السجن حاول الإنتحار ووضع حد لحياته.

كما أن عبدالله الشامسي يعيش بكلية واحدة بعد استئصال الثانية نتيجة ورم سرطاني من الدرجة الرابعة.

وسبق أن اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش محاكمة عبدالله الشامسي وسجنه مدى الحياة “محاكمة جائرة”.

وانتقد المغردون مزاعم الإمارات بـ”التسامح” معتبرين أنّ قضية “الشامسي” فضحت تلك الإدعاءات وكشفت زيفها.

وكانت والدة عبدالله الشامسي ناشدت سلطان عمان هيثم بن طارق بالتدخل في قضية ابنها المحكوم بالمؤبد رغم صغر سنه.

هذا وتحتفل عُمان، في الـ18 من الشهر الجاري، بالعيد الوطني الخمسين لـ”النهضة المباركة التي انطلقت في عهد السلطان الراحل قابوس بن سعيد”.

وألغت السلطات في سلطنة عمان، الخميس، الماضي العرض العسكري للعيد الوطني بسبب جائحة فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد-19).

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