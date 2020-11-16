في تصريحات لا ترتاح لها دول الحصار، ومن قلب الدوحة، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد وجود إرادة قوية وعزيمة صادقة ورغبة مشتركة بين قطر وتونس، لتطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

واستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الرئيس التونسي قيس سعيد في الديوان الأميري امس الاحد.

ولفت حوار أجراه مع وكالة الأنباء القطرية “قنا” إلى أنه “تم الاتفاق على أن تواصل اللجان المختصة المشتركة بين البلدين عملها على هذا الصعيد، ومن المنتظر أن يعقَد اجتماع للجنة المشتركة بين البلدين في الربع الأول من العام القادم للبحث في مزيد تطبيق الاتفاقيات العديدة المبرمة بين البلدين والتي تخص العديد من القطاعات”.

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التنسيق والتقارب في القضايا الإقليمية

وأشار الرئيس التونسي إلى “مستوى التنسيق بين البلدين في مختلف القضايا الإقليمية والدولية”.

وقال إنه تم التطرق في محادثاته بالدوحة إلى “قضية الإرهاب، حيث توجد مقاربة مشتركة بين البلدين في هذا الجانب.”

وأوضح في هذا الإطار أن “هناك مقترحاً مشتركاً بين قطر وتونس لعقد مؤتمر أو حوار إسلامي غربي يهدف لتحقيق مزيد من الفهم وتجاوز العقبات التي تظهر إثر بعض العمليات الإرهابية التي تتبناها جهات متطرفة”.

كما لفت الرئيس التونسي إلى مستوى التنسيق والتقارب بين دولة قطر وتونس في القضايا الإقليمية على غرار الوضع في ليبيا.

وقال: إن “حل الأزمة الليبية، الذي دعا إليه قبل سنة، أن يكون الحل ليبياً-ليبياً، وهو ما تبلور حالياً بعد اتفاق وقف إطلاق النار هناك والحوارات التي تجري في تونس للتوصل إلى اتفاقية بين كافة الأطراف.”

التطبيع

وبخصوص توجه بعض الدول العربية للتطبيع مع إسرائيل، قال الرئيس التونسي: “لا أتفق مع عبارة التطبيع؛ لأنها كلمة لم تكن موجودة سابقاً وظهرت بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد” للسلام بين مصر و”إسرائيل”.

وأضاف بالقول: “نحن لا نتدخل في شؤون الدول حيث يختارون ما يختارون وهم أحرار، ولكن بالنسبة لي فإن القضية الفلسطينية هي قضية مركزية، حتى وإن حاول الكثيرون دون جدوى إخراجها من دائرة اهتمام المواطن العربي، ولكنها ستبقى القضية الأساسية المركزية للأمة العربية وللأمة الإسلامية”.

“تونس تفخر باستضافة قطر للمونديال”

وحول استضافة دولة قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022، أعرب قيس بن سعيد عن فخره باستضافة بلد عربي هذا المونديال العالمي لأول مرة.

وقال: “إن الفوز بتنظيم مونديال كرة القدم في بلد عربي لم يكن أمراً سهلاً على الإطلاق، وحاول عدد من الدول العربية الفوز باستضافة المونديال قبل ذلك، ولكنها لم تتمكن، ولذلك فهو شرف لنا جميعاً أن تستضيف قطر هذا المونديال”.

وأكد في هذا الإطار استعداد تونس للمساهمة في استضافة هذا المونديال من خلال التعاون على الصعيد الرياضي الموجود بين البلدين وبالخبرات التي لديها في هذا المجال، وأن تفتح يديها بإرادة صادقة وعزيمة ثابتة لإنجاح هذا الملتقى العالمي الذي ينظم لأول مرة في دولة عربية.

أمير قطر: نقف مع تونس لتحقيق الاستقرار والتنمية والتوافق

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أكد وقوف الدوحة بجانب الشعب التونسي لتحقيق الاستقرار والتنمية والتوافق، فيما أكد رئيس تونس رغبة بلاده لتعزيز التعاون مع قطر.

وفي تغريدة على حسابه الرسمي في “تويتر” بمناسبة زيارة الرئيس التونسي قيس بن سعيد للدوحة، قال أمير قطر: ” نرحب بالأخ الرئيس قيس سعيّد في قطر ونؤكد على متانة علاقات الأخوة بين بلدينا.”

وأضاف: “أجرينا مباحثات حول تعميق وتوثيق التعاون الثنائي في شتى المجالات، وتبادلنا الرأي في قضايا حيوية تهم أمن ومصالح شعوبنا.”

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وأكد في تغريدته: “نجدد وقوفنا مع الأشقاء في تونس لتحقيق الاستقرار والتنمية والتوافق.”