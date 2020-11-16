“شاهد” فتاة لم تُصدّق أن محمد رمضان أمامها فارتمت في احضانه وهذا ما حصل!

انهارت إحدى معجبات الفنان المصري محمد رمضان بالبكاء في أحضانه خلال حضوره حفل افتتاح الدورة 11 من مهرجان الفضائيات العربية.

ولاقى تصرّف الفتاة مع الفنان المصري سخرية المعلقين فقال أحدهم: “هالمعجبات اسعارهم 40 جنية وفوق واذا تعطيها 1000 جنية يغمي عليها بحضنك 1500 تعمل نفسها ميته عليك بزيادة”.

وكتب آخر: “حركات تامر حسني اول ما اشتهر يدفع للبنات عشان يسوون هالحركات”.

وعلّق مغرّد ثالث قائلاً: “اقسم بالله عقول تافهه ولا تحصله جايبها بفلوس ومعطيها وضعيه توم هانكس بشعر اهله اللي كنه كنافه”.

معجبة " مهووسه " بالفنان محمد رمضان تنهار بالبكاء في حضنه .. ! pic.twitter.com/TwIKNVzBBz — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) November 17, 2020

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يشار الى أنّ مهرجان الفضائيات العربية انطلق الاثنين، بحضور أبرز رؤساء القنوات الفضائية والشخصيات العامة وكبار الإعلاميين ونجوم الفن للدراما والسينما.

وتُهدى هذه الدورة تخليدا لذكرى الفنانة رجاء الجداوي التي رحلت قبل فترة قصيرة بسبب فيروس كورونا.

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