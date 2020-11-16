صورة من الفيديو
صورة من الفيديو
الهدهد

هذه أرض العثمانيين.. “شاهد” فتاة تركية تُلجم عجوزاً متعجرفاً اعتقد نفسه في الإمارات وسخر من خمارها!

كتب Author 2
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ألجمت فتاة تركية، عجوز “وقح” حاول السخرية من لباسها الإسلامي وخمارها، مطالبةً إياه باللحاق بفرنسا ورئيسها إيمانويل ماكرون. مؤكدة رفضها لمحاولاته التقليل من حريتها وشأنها بحجة العلمانية والتخلف.

 

وأظهر مقطع فيديو رصدته “وطن” الفتاة التركية وهي ترد على العجوز العلماني بالقول: “هذه أرض العثمانيين إذا لم تعجبك فاذهب إلى ، لا يحق لك السخرية من خماري أو التقليل من شأني”.

 

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رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع مقطع الفيديو، مطالبين الجميع بتعليم الفتيات كيفية الدفاع عن حجابهن ونصرة دينهن، معبرين عن فخرهم بالجيل الشجاع الذي رباه رجب طيب أردوغان.

 

الجدير ذكره، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان أول من تصدى لمحاولات إيمانويل ماكرون الإساءة للدين الإسلامي، في الوقت الذي التزمت فيه والإمارات الصمت ورفضت المشاركة في حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية.

 

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