هذه أرض العثمانيين.. “شاهد” فتاة تركية تُلجم عجوزاً متعجرفاً اعتقد نفسه في الإمارات وسخر من خمارها!

ألجمت فتاة تركية، عجوز “وقح” حاول السخرية من لباسها الإسلامي وخمارها، مطالبةً إياه باللحاق بفرنسا ورئيسها إيمانويل ماكرون. مؤكدة رفضها لمحاولاته التقليل من حريتها وشأنها بحجة العلمانية والتخلف.

وأظهر مقطع فيديو رصدته “وطن” الفتاة التركية وهي ترد على العجوز العلماني بالقول: “هذه أرض العثمانيين إذا لم تعجبك فاذهب إلى فرنسا، لا يحق لك السخرية من خماري أو التقليل من شأني”.

فتاة تركية محجبة ترد على مسخ علماني هاجمها لفظياً بسبب حجابها فقالت له :

" هذه أرض العثمانيين إذا لم تعجبك فاذهب إلى فرنسا ".

علموا بناتكم كيف يدافعن عن حجابهن وينتصرن لدينهن،

هذا هو الجيل الشجاع والراقي الذي ربّاه الزعيم أردوغان الناجح لله درّه#مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه19 pic.twitter.com/F1eZws3ult — عبدالله محمد الإبـي (@AbDebby1) November 15, 2020

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رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع مقطع الفيديو، مطالبين الجميع بتعليم الفتيات كيفية الدفاع عن حجابهن ونصرة دينهن، معبرين عن فخرهم بالجيل الشجاع الذي رباه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

هذا نتاج تربية جيل على دين الله وحب رسوله. لا عجب فقد زرع فيهم الإسلام كنبته صغيره، واليوم يحصد ثمارها ❤

العقبى لنا بمشيئة الله 🙏 — هاني بن عُمَر (@HBO_Rj) November 15, 2020

جزاها الله خير.. ونصر الله الاسلام والمسلمين — Wedad (@Wedad78294197) November 15, 2020

ماذا سيقول هذا الكهل المتعجرف للشرطة؟ لا أحب لباس هذه المرأة لذلك أشتكيها للشرطة؟ ما أحمق هذه العقول العفنة! — عبد الرحمن گيلاني (@argailani) November 15, 2020

إمرأة بألف رجل نعم العلم والايمان والتربية #مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه19 — saud (@saud91561847) November 15, 2020

يحسب نفسه في #السعودية يهين المظاهر الدينية ويصفقونله — حكيم العرب (@UBlg8) November 15, 2020

الجدير ذكره، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان أول من تصدى لمحاولات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإساءة للدين الإسلامي، في الوقت الذي التزمت فيه السعودية والإمارات الصمت ورفضت المشاركة في حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية.

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