تعنيف السعوديات
تعنيف السعوديات
حياتنا

الكاميرات وثقت كل شيء.. “شاهد” سعودي بأرض الحرمين أقدم على هذه الفعلة الشنيعة مع بناته وأشعل الغضب!

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اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في بموجة غضب واسعة عبر وسم “” الذي تصدر التريند السعودي بتويتر أمس، وأدان النشطاء عبره ما فعله أب سعودي مع بناته معتبرين ذلك جريمة بحق الإنسانية ودعوا السلطات لإنقاذهم.

 

وفي التفاصيل فقد نشر حساب يدعى “نطالب السلطات الأمنية” تفاصيل تعرض فتاتين للتعنيف والضرب من جانب والديهما في مكة.

 

 

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هذا واشتكت صاحبة الحساب وهي الفتاة الكبرى المعنفة من حبسها هي وأختها من جانب والدهم، مؤكدةً أنه يحرمهم من إكمال ويصادر هويتها وجواز السفر الخاص بها، ووضع بالمنزل لمراقبتهم.

 

الفتاة أكدت في رسالتها أيضا أنها تتعرض للضرب هي وأختها من جانب والدهم، فيما هددت أختها الصغرى بالانتحار، ولافتةً إلى أن والدهم رفض أن تعيشا مع والدتهما المطلقة.

 

 

وعبر الوسم نشرت الفتاة المعنفة صور للكاميرات الموجودة في المنزل لمراقبتها مع أختها. بالإضافة إلى فيديوهات قصيرة توضح غلق والديهما للأبواب بالمفاتيح لمنعهم من الخروج.

 

وأحدثت هذه المقاطع ضجة واسعة وتفاعل “مركز بلاغات ” مع رسالة الفتاة، قائلًا: “إشارة لما يتم تداوله حول تعنيف أب سعودي مع بناته، نوضح بأنه قد تم مباشرة الحالة من قبل فريق وحدة الحماية الأسرية التابع لفرع منطقة مكة المكرمة”.

 

 

وأكد مركز “العنف الأسري” التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. أنه “جاري المتابعة مع الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ اللازم وفق نظام الحماية من الإيذاء”.

 

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