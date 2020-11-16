الكاميرات وثقت كل شيء.. “شاهد” سعودي بأرض الحرمين أقدم على هذه الفعلة الشنيعة مع بناته وأشعل الغضب!

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بموجة غضب واسعة عبر وسم “#معنفات_مكة” الذي تصدر التريند السعودي بتويتر أمس، وأدان النشطاء عبره ما فعله أب سعودي مع بناته معتبرين ذلك جريمة بحق الإنسانية ودعوا السلطات لإنقاذهم.

وفي التفاصيل فقد نشر حساب يدعى “نطالب السلطات الأمنية” تفاصيل تعرض فتاتين للتعنيف والضرب من جانب والديهما في مكة.

#معنفات_مكة #النساء_للنساء تكفون ياعالم مستقبلي واختي بيروحون بيدي بسببه هو pic.twitter.com/rQFI2nzcWC — نطالب السلطات الأمنيه (@Sttroong22) November 15, 2020

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هذا واشتكت صاحبة الحساب وهي الفتاة الكبرى المعنفة من حبسها هي وأختها من جانب والدهم، مؤكدةً أنه يحرمهم من إكمال الدراسة ويصادر هويتها وجواز السفر الخاص بها، ووضع كاميرا بالمنزل لمراقبتهم.

الفتاة أكدت في رسالتها أيضا أنها تتعرض للضرب هي وأختها من جانب والدهم، فيما هددت أختها الصغرى بالانتحار، ولافتةً إلى أن والدهم رفض أن تعيشا مع والدتهما المطلقة.

#النساء_للنساء #معنفات_مكة انا كوحده عمري ٢١ المفروض اطلع واختار عيشتي لاني بالغه وعاقله وعندي كامل الحريه والوعي بذا الشي وبقرارات الدوله للمرأة لكن هو قرر يحبسنا ويقفل ابواب بسلاسل حديد!!! pic.twitter.com/Cln6CMCmXx — نطالب السلطات الأمنيه (@Sttroong22) November 15, 2020

وعبر الوسم نشرت الفتاة المعنفة صور للكاميرات الموجودة في المنزل لمراقبتها مع أختها. بالإضافة إلى فيديوهات قصيرة توضح غلق والديهما للأبواب بالمفاتيح لمنعهم من الخروج.

وأحدثت هذه المقاطع ضجة واسعة وتفاعل “مركز بلاغات العنف الأسري” مع رسالة الفتاة، قائلًا: “إشارة لما يتم تداوله حول تعنيف أب سعودي مع بناته، نوضح بأنه قد تم مباشرة الحالة من قبل فريق وحدة الحماية الأسرية التابع لفرع منطقة مكة المكرمة”.

#النساء_للنساء #معنفات_مكة

الكاميرات منتشره بكل مكان بالبيت مو بس هذي ولكن القسم اللي مقفل علينا فيه ذولي الاثنين هو ضربنا واعتذارعلينت قدام هالكامرتين وحابسنا بدم براد ورايح لزوجته وعياله💔💔💔💔 pic.twitter.com/2tW8IRU7dv — نطالب السلطات الأمنيه (@Sttroong22) November 15, 2020

وأكد مركز “العنف الأسري” التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. أنه “جاري المتابعة مع الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ اللازم وفق نظام الحماية من الإيذاء”.

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