مودل روز في تحدي الرقص الشرقي
مودل روز في تحدي الرقص الشرقي
حياتنا

السعودية مودل روز تتحدى الراقصة المصرية فيفي عبده بوصلة “هزّ” وفوق رأسها كأس ماء!

كتب وطن
0

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للعارضة وهي تشارك في تحدي الرقص الشرقي وتريد تحدي فيفي عبده.

وظهرت مودل روز بملابس فاضحة، كشفت بطنها، وكانت تضع فوق رأسها كوباً من الماء، لتثبت أنها قادرة أداء وصلة الرقص دون سقوط الكأس من على رأسها.

وسخر بعض المعلقين بقولهم إن مودل روز تريد تحدي الراقصة المصرية فيفي عبده المعروفة في هذا المجال.

وقبل ايّام كشفت حسابات يُعنى بمتابعة أخبار المشاهير، عن صورة وهوية .

ووفقاً لحساب (Celebs Arabic) عبر “تويتر” فقد أكّد أن زوج العارضة مودل روز هو رجل الأعمال السعودي “محمد آل حمود”.

وذكر الحساب أن “آل حمود” يعتبر أحد أكبر وكلاء الأعمال في امريكا.

وأشار الحساب إلى أنّ “آل حمود” تزوج مودل روز عام 2013، وحقّق حلمها لاحقًا لتصبح عارضة أزياء.

 

شاهد أيضا: يُكشف لأول مرة عن صوره .. مفاجأة عن زوج العارضة السعودية مودل روز الذي حقق لها حلمها بالتعري!

وتصدّر وسم (#زوج_مودل_روز) موقع تويتر في السعودية فور نشر الحساب هوية وصورة زوج العارضة السعودية .

ودائماً ما تثير العارضة السعودية مودل روز غضب المتابعين بتجاوزها الخطوط الحمراء، بمشاهد فاضحة تتعمد خلالها ارتداء ملابس جريئة.

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك ايضا
حياتنا

يُكشف لأول مرة عن صوره .. مفاجأة عن زوج العارضة السعودية مودل روز الذي حقق لها حلمها…

حياتنا

كشفت صدرها وأظهرت فخذيها.. “شاهد” السعودية مودل روز تحتفل…

حياتنا

“شاهد” وصلة رقص تقلب مصر رأساً على عقب .. وهذا ما فعلته…

حياتنا

“شوفو فخوذي” .. السعودية مودل روز “زودتها” بملابس شبه عارية…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.