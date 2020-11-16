السعودية مودل روز تتحدى الراقصة المصرية فيفي عبده بوصلة “هزّ” وفوق رأسها كأس ماء!

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للعارضة السعودية مودل روز وهي تشارك في تحدي الرقص الشرقي وتريد تحدي فيفي عبده.

وظهرت مودل روز بملابس فاضحة، كشفت بطنها، وكانت تضع فوق رأسها كوباً من الماء، لتثبت أنها قادرة أداء وصلة الرقص دون سقوط الكأس من على رأسها.

وسخر بعض المعلقين بقولهم إن مودل روز تريد تحدي الراقصة المصرية فيفي عبده المعروفة في هذا المجال.

وقبل ايّام كشفت حسابات يُعنى بمتابعة أخبار المشاهير، عن صورة وهوية زوج مودل روز.

ووفقاً لحساب (Celebs Arabic) عبر “تويتر” فقد أكّد أن زوج العارضة مودل روز هو رجل الأعمال السعودي “محمد آل حمود”.

وذكر الحساب أن “آل حمود” يعتبر أحد أكبر وكلاء الأعمال في امريكا.

وأشار الحساب إلى أنّ “آل حمود” تزوج مودل روز عام 2013، وحقّق حلمها لاحقًا لتصبح عارضة أزياء.

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حصريًا لـCelebs Arabic: نستطيع التأكيد لكم أن زوج العارضة مودل روز هو رجل الأعمال السعودي "محمد آل حمود". "محمد" يعتبر أحد أكبر وكلاء الأعمال في امريكا، وتزوج مودل روز في 2013، وحقّق حلمها لاحقًا لتصبح عارضة أزياء.#زوج_مودل_روز pic.twitter.com/ssxO4qMQ98 — Celebs Arabic (@CelebsArabicII) November 11, 2020

وتصدّر وسم (#زوج_مودل_روز) موقع تويتر في السعودية فور نشر الحساب هوية وصورة زوج العارضة السعودية .

ودائماً ما تثير العارضة السعودية مودل روز غضب المتابعين بتجاوزها الخطوط الحمراء، بمشاهد فاضحة تتعمد خلالها ارتداء ملابس جريئة.