“اللي رزقني فلوس بيرزقني غيرها”.. “شاهد” أحلام تعرض “الصدقة” على تركي آل الشيخ بعد تصريحه الصادم!

فاجأت الفنانة الإماراتية أحلام، رئيس هيئة الترفيه السعودي المستشار تركي آل الشيخ بعرض حساباتها البنكية التي تمتلكها عليه، وذلك بعدما أعلن عن قيامه بتقسيم 90% من أمواله وثروته بعد مرضه الأخير.

وكانت البداية حين كتب تركي آل الشيخ تغريدة قال فيها:”فعلت أمراً ما وأتمنى أن يستوعبه الناس وتعمل مثلي في حالتي، قبل عمليتي الأخيرة قسمت ورثي وأكثر من 90% من نقودي، ولم يبق لدي إلا شيء بسيط”.

وتابع: “قصدت تأمين أهلي بعدي وألا يحتاجون أحدا أو يحدث بينهم مشاكل، ومن رزقني النقود سيرزقني غيرها، والله يرزق عني أهلي”.

وردت أحلام على تغريدة تركي آل الشيخ قائلة: “والله لو طلبت حساباتي سأرسلها لك، صاحب فضل أقسم بالله، وأسأل الله ألا يحوجك لأحد أبو ناصر”.

والله لو طلبت حساباتي ارسلتها لك صاحب فضل اقسم بالله وربي ما يحوجك لاي حد والنعم بوناصر 🙏🏻 https://t.co/UKF6Dz7Udf — A H L A M 🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) November 16, 2020

واستمرت أحلام بالتفاعل مع اعترافات آل الشيخ التي تحدث بها عن تفاصيل حالته المرضية وأمور أخرى، فعلقت على ذكره لاسمها من بين الفنانين الذين يحب الاستماع إليهم وحضور حفلاتهم حين كتب: “كل الأصوات أحبها، أحب روح وطيبة أحلام وأحب رجولة رابح وأحب وفاء ماجد المهندس وأحب أخوة راشد وأحب جلسة أصيل.. وأحب حرفنة عبدالمجيد.. لكن اللي يخليني في الغناء أقول (آه) في الرجال محمد عبده وفي النساء آمال ماهر.. أصوات من كوكب ثاني”.

.

وردت أحلام على هذه التغريدة قائلة: “الطيب من بعدك معاليك.. تغريدة للتاريخ شكرًا تشريف ربي يحميك ومعاك حق #محمد_عبده و #آمال_ماهر والف اااااه”.

وتابعت: “بالنسبه لي انا أيضًا #محمد_عبده و #آمال_ماهر عشق وننتظر حفل لامال ماهر لتستنشق الرياض طرباً من صوتها طلبتك يا بوناصر وأريد طاولة أول صف”، ليرد عليها تركي آل الشيخ قائلًا: “إن شاء الله بس ترجع المواسم”.

الطيب من بعدك معاليك 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻تغريده للتاريخ شكراً تشريف ربي يحميك ومعاك حق #محمد_عبده و #آمال_ماهر والف اااااه 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 https://t.co/ZR2uIXORYd — A H L A M 🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) November 16, 2020

اقرأ أيضا: “عيب هالكلام” .. أحلام الشامسي تنفجر غضباً بسبب ما قاله لها مغرّد عن سلطنة عُمان!

وكان تركي آل الشيخ قد كشف تفاصيل حالته الصحية وكيف يقضي فترة العلاج، وذلك في حواره مع الإعلامي بتال القوس على “تويتر”.

وقال آل الشيخ إنه اكتشف أن لديه مشاكل صحية عام 2016 لكنه أهمل العلاج، وفي عام 2018 خضع لخمس عمليات جراحية إحداها ارتكب فيها خطأ طبي لا يزال يعاني منه حتى الآن.

انا من ٢٠١٦ اكتشفت كذا مشكله صحيه فيني وأهملت وف٢٠١٨ سويت ٥ عمليات وحده منه كان فيها خطاء طبي لازلت اعاني منه حتى الان … انا الان من ١٠ ايام اجريت اخر عمليه وكانت صعبه وتعبتني والان ممنوع من الاكل لمدة ٦ اسابيع هذا اولا — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 16, 2020

وكشف آل الشيخ أنه أجرى عملية جراحية قبل 10 أيام وكانت صعبة وبسببها ممنوع من الأكل لمدة 6 أسابيع، كما أنه يعاني صعوبة في النوم وبعد إجرائه فحص النوم، اكتشف الأطباء أنه لا ينام نوماً عميقاً إلا دقائق معدودة في اليوم، وباقي الوقت يفكر حتى وهو نائم.

ايضاً عندي صعوبة في النوم وبعد فحص النوم اكتشوف اني في الحقيقة ماانام الا دقائق في اليوم نوم عميق وباقي الوقت افكر حتى وانا نايم وهاذي مشكله ٢ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 16, 2020

وأشار إلى أنه أصيب بحالة من الاكتئاب خلال فترة ما بعد العملية وفضل عدم التواصل مع أحد وإشغال وقته بالفن، فبدأ بكتابة مسلسل تلفزيوني وفيلم وإكمال دراسة التدريب في كرة القدم.

٣- دخلت بسبب الحاله ذي بفتره نوع من الاكتائاب مابعد العمليات وهذا طبيعي وماحب اتواصل مع احد فكنت اشغل وقتي بالفن وبادي اكتب مسلسل تلفزيوني وفيلم واكمل دراسة التدريب في كرة القدم — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 16, 2020

يذكر أن آل الشيخ أعلن سابقاً موعد عودته إلى المملكة، ثم كشف تأجيله بسبب ظروفه الصحية.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك