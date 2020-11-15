لو استمر أردوغان 5 سنوات أخرى ستقود تركيا العالم الإسلامي وصحف تركية تفجر مفاجأة من العيار الثقيل
في مفاجأة من العيار الثقيل ستصدم أعداء تركيا في المنطقة بشدة خاصة في السعودية والإمارات، كشفت وسائل إعلام تركية عن توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى تشكيل حلف عسكري بين ٧ دول، هي تركيا وأذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان وتركمانستان وقيرغيزستان وطاجيكستان.
وفي هذا السياق قالت صحيفة “الصباح” التركية، إن الشبكة العالمية للمجلس التركي التي تضم 350 مليون شخص، تناشد الرئيس التركي بإعطاء توجيهات استراتيجية لتوسيع نطاق التعاون بين دول الحلف، ووضع استراتيجية جديدة للحلف الاقتصادى المالي ما يسمى بـ «المجلس التركي» ليضم جميع الدول الناطقة باللغة التركية.
هذا أوضحت صحيفة “تشكيلات خبر” التركية، أنه من المقرر العمل بشأن إنشاء حلف عسكري ترأسه تركيا وتمثله في مجلس الأمن، وهي الخطة التي يعمل أردوغان عليها «استراتيجية 2020-2025».
من جانبه علق المحامي الدولي الدكتور محمود رفعت بقوله:”صحف تركية تتحدث عن توجه تركي لإنشاء حلف عسكري بين ٧ دول ناطقة بالتركية هي تركيا وأذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان وتركمانستان وقيرغيزستان وطاجيكستان.”
صحف تركية تتحدث عن توجه تركي لإنشاء حلف عسكري بين ٧ دول ناطقة بالتركية هي تركيا وأذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان وتركمانستان وقيرغيزستان وطاجيكستان.. لو استمر #أردوغان 5 سنوات أخرى فستقود #تركيا العالم الإسلامي وستمثله عالميا كعضو دائم بمجلس الأمن بالوقت الذي يخدم العرب #إسرائيل
— Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) November 15, 2020
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وتابع في تغريدته التي رصدتها (وطن):”لو استمر أردوغان 5 سنوات أخرى فستقود تركيا العالم الإسلامي وستمثله عالميا كعضو دائم بمجلس الأمن بالوقت الذي يخدم العرب إسرائيل”
تعاون مشترك
وكان نائب أمين المجلس التركي، عمر كوجامان، أعلن عن وضع استراتيجية جديدة لتوثيق التعاون مع الدول الناطقة بالتركية، في مختلف المجالات، مثل السياسة الخارجية والنقل والطاقة والتجارة والاستثمار والصناعة والمالية والنقل والطاقة والسياحة والزراعة والإعلام والثقافة والتعليم والرعاية الصحية والتكنولوجيا، كما أشار إلى وضع خارطة طريق جديدة للعمل العسكري، وتعميق التعاون في مجال الصناعة العسكرية والدفاعية في رؤية «العالم التركي 2040» واستراتيجية المجلس التركي «2020-2025».
وأشار كوجامان إلى أن المجلس التركي انتهى من الدراسات الأساسية المطلوبة لإنشاء صندوق الاستثمار التركي، والتي تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للدول الأعضاء بالحلف، موضحا أن إجمالي الناتج المحلي للحلف بلغ 3.8 تريليون دولار، وتجاوز حجم التبادل التجاري داخل المنطقة 460 مليار دولار.
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مسكين ياطابخ الفاس ترجي المرق من حديده
قال اردوغ قال
كل هالحركات وهالولدنه لانه لم يترك له حلفا من الجوار العربي ولا الالقليمي
والمشكلة انه بعض البجم مصدقين حالهم وعارفين ان الناس بتعرف انهم كذابين وتحليلاتهم خيال بس عناد بالقوى العظمى بالمنطقة مثل مصر والسعودية والامارات
اردوغ تبعكم طاير طاير بس اصبروا حبتين
الجيش التركي بني على الانقلابات والاغتيالات وصبره سوف ينفذ ع اردوغ
نصر الله تركيا واردغان على الاعداء و خاصة العرب الصهاينةز
ولك هذا خرب تركيا ومشكلها مع العالم كله وهو بتركيا
هذا مو كفو يقود بهيمتين
ممكن يقود بهايم قطر وكم بهيمه ثانيه زي كاتب هالمقال والبهيمه الثاني اللي مغرد فوق
نصرهم الله ووفقهم لخدمة الإسلام والمسلمين
نصر الله أردوغان ووفقه على اعداء الأمة الإسلامية وخاصة السيسي الخسيسي وحمار بن زايد والدب بن سلمان ومن شايعهم
حسب اجهزة مخابرات الامريكية CIA عدد الذين يتكلمون اللغة الاصليية للعثمانيون و هي التركمانية في العالم مايقارب ٥٨٠ مليون منتشرين في دول عديدة . وهذا يدل بان تركيا تعرف ا تعمل و خاصة في ضل رئاسة السيد اردوغان و هو فعلا رجل شجاع لا يخاف الا الله ومصالح شعبه و هو يعرف بان السلطة غير دائمة كان بامكانه غض النظر عن امور كثيرة لكنه مؤمن بالله وهذا يكفي.
جوابي عليك انت الذي اسمك بطاطستان … يا صرصور طلع من ٱلمجرور …. يا منافق يا زنديق يا كافر … إنقلع من تحت أقدام المسلمين قبل ان يتم سحقك
ردي عليك انت اللي مسمي نفسك مصراوي … ازاي مكوتك يا متناك … ده انت البهيمه. اشرف منك يا صرصور طلع من ٱلمجرور إنقلع من تحت أقدام المسلمين قبل ان يتم سحقك
أللّٰهُـمَّ آمين يارب ٱلعالمين
أللّٰهُـمَّ آمين يارب ٱلعالمين أللّٰهُـمَّ آمين يارب ٱلعالمين
نعم ليقود العالم الإسلامى كالحمار الأزعر الذي يأتمر بما يؤمر دون أخذ ورد، أو كأن العالم الإسلامي ذلك العجوز الضرير الذي يستجدي في ملحمة القدر من يدله على الطريق!ولا يجد قائدا مسلما أهلا لذلك إلا أسلاء أغوز خان.
أي نعم ليهيمن على ربوعنا الأبية أحفاد الأردوغانيون والمتعثمنون بل على العالم أجمع وينفرد المارد التركي بقراراتنا ومقدراتنا ويحولنا إلى حاث باث والتاريخ خير منبه ذكي.
لم تقل ليوحد العالم الإسلامي لأن أبجديات وحدته لا تهمك بقدر ما تهمك قيادة الاتراك للبسيطة كلها.
العالم الإسلامي حرفيا بغض النظر عن النفوذ لم تقده تركيا يوما بل قادت منه قسما معتبرا، لكنه غيض من فيض العالم الإسلامي -مقارنة بجغرافياه الشاسعة وتنوعه الثقافي والإثني- سمِّهِ إن شئت ملكها العضوض فقط ككل الملكيات العاضة من الأمويين لآخر ” السلسة المقدسة”، ولأن عالمنا الذي نتشدق بوحدته لم يتوحد يوما منذ أن أصبح عالمًا بسبب نرجسيات ورجسيات متصنمي الطائفية والأسيسة والعنصرة، الملك العاض لم يجعل الأمة على قلب رجل واحد فقط عندما كان مشروع أمة في العهد النبوي والراشدي كانت هناك حالة أقرب للوحدة من التشتت رغم وجود بوادر للتفرقة كالمنافقين وأهل الحرابة وضآضئ الخوارج والعصبية الجاهلية والنعرات القبلية النائمة والتي استيقظت مع موت النبي وهلم جرا لكن الكاريزما النبوية وتماسك الأمة حال دون المحتوم حتى صعد روحه الطاهرة ووري الجسد الشريف الثرى.
العالم الإسلامي لن يقاد من تركيا وغيرها بشكل مونارشي أوليكارشي بلوتارشي فلم يعد العصر يسمح بتلك الانفرادية والحِكرية ولن يقاد إلا بقيادة إجماعِية مشتركة من العالم الإسلامي على غرار كل الاتحادات الحديثة، الرسول استنبط من فعل الروم والفرس حين هم بمنع جماع المرضع (الغيلة أو الغيال) لأنه رآى الروم والفرس يطؤون نسائهم وهم يرضعون ولا يضر اولادهم شيئا(انظر حديث 14719 كتاب النكاح-سنن البيهقي و انظر سنن الترمذي والنسائي وأبي داوود ومسند أحمد)
وكما فعل ذلك وكما أقر المنبر والمصافحة وغيرها من عدة أمم كان سيُعلم الروم وسيستصوب من حضارتهم جانبها المضيئ ليقره كقيمة إنسانية أو علمية أو ثقافية.
القرآن ليس موجها للعرب وحدهم بل هو لكل الثقافات والأمم، والفكر الرسولي ليس مقيدا بعصر من العصور فالرسول صلى الله عليه وسلم ابن عصره في كل العصور، لكنه ليس ببغاء مدجنة تجري وراء كل شاردة وواردة، بل متى وأين عاش كان سيعرف بحنكته الفطرية من أين تأكل كتف الحضارة وسيعرف بناموس الرب من أين تأتي كبوة الانحدار و من أين تصل الخليقة لكنف الحضرة الإلهية.
زبدة القول أنه صلى الله عليه وسلم ليس متحجرا ولا جامد الفكر كأشياعك من المتأسلمين لو عاش في عصرنا لأفاد وحيِيًّا وروحانيا وحضاريا ولأفاد و استفاد فكريا وحضاريا من مخرجات العصر الحميدة ولست أعني مخلفات عصرنا الخبيثة، وإلى من يسيئون إليه بالتصويرات البائسة والبروباغاندا الرعناء أذكركم بأتراب أسلافكم في محاددة الإسلام وأقصد هنا الصينيين من قال عنهم الرسول الكريم ” أطلبوا العلم ولو في الصين”-إن صحت نسبة الحديث له- حين أتاه وفد من الإمبراطور الصيني وتأثروا بشخصية الرسول وهالته وحسن بيانه وفيض علمه لدرجة أن يرسموه دون أن يلحظهم مهابة وليس إساءة وسلموا صورته الإمبراطور الصيني فيما ذكر وعلقها في قصره وبقيت لردح من الزمن حتى تمت إزالتها.
أم العالم الإسلامي فلن يتوحد سوى في حالتين أن يفسخ كل معتنقي الطائفية وأخواتها ثوب الثبور الفكري ولباس الغباء الانتمائي والاستحمار الديني أو المؤدين ويجتمعوا أمة واحدة كما تقرر إلهيا ونبويا، والحالة الثانية والأخيرة ولن يكون فيها العالم الإسلامي متقوقعا على نفسه حين يتوحد مع الإنسانية جميعا أيانَ( إبان) عودة المسيح ليحكم العالم باسم الله ونواميسه كما في الحديث (9882 -مسند أبي هريرة – مسند الإمام أحمد )
حسنا يا مهاويس الأتركة ونواقيس المتأسلمين ما علاقة وحدة قومية تركية تجمع الأمم التركية حول العالم بعالمنا الإسلامي؟!
كلمة حلف مجرد تغطية وحمائية لتطلعات ما بعد القرار الأردوغاني.
لماذا هو مشروع اتحاد وليس حلف، بطبيعة الحال ما كان أردوغان الداهية ليعلن عن وحدة الأتراك الذين تجمعهم كل القواسم المشتركة لغةً وثقافةً وعقيدةً وعرقًا مخافة إفشال المشروع المشَرّع للأتراك دون غيرهم ولكنه اختار التمهيد لمشروع الحلم التركي بلباس الحلف والتعاون.
أولا، لنتفق على شيء أردوغان ليس ظل الله في أرضه وفق كهنة ” الحق الإلهي” ولا هو خليفة راشدي ولا هو بِخاقان عثماني لتزمروا له زُمراُ وفرادى إسلاميين كنتم أم متعثمنين على حد سواء، الستيني الجورجي الأصل مجرد شخص يمتلك رؤى ترميم لمقومات الحلم التركي ويجسدها واقعا للأمم التركية دون من سواها!
التاريخ يثبت أن العرب الأوائل الذين فتحوا البلاد التركية أشركوا الأتراك في الحكم في فترة من الزمن ما لم يفعله الأتراك العثمانيين الذي تهافتوا لإشراك الألبان وعرقيات أخرى فيما لم يترك للعرب فرصة ليحمكوا أنفسهم كيما يتحرروا من بوتقة التبعية على حد السكين والبيعة المكرهة.
كل من قرأ التاريخ سيعلم ان السلطان سليم-لا سلمه الله- استغل عدة ثغرات منها الطاعون في مصر فضلا عن الاوضاع الاقتصادية الميؤوس منها دون الانقسامات بين المماليك في البقاع العربية ودس بينهم كل الدسائس ليندس أبناء جلدته في أوطاننا و ليدوس الرجل المريض على الجمع العربي بخيله ورجله وليحكم الشعب الإسلامي العربي بالحديد والنار.
طبعا لست مماليكياً ولا قوميا ولا أغرد في سرب البوتقة الطائفية العمياء.
بالله عليكم أين أنتم يا معاشر المتأخونين وكل مهاويس الأخونة؟!
على سَنَنِ أَغْوَلة القومية لماذا لم تشفوا”غليل الإسلام” ببنت شفة أو بالأحرى غليلكم المليئ بالغل والغلو والغلول، أليست هذه قومية تركية بواح؟ أليست القومية التي يحاربها الإسلام بزعمكم ويحرمها وفق منطقكم المهرطق وفهمكم الساذج والسمج للعقيدة الحنيفية وضوابط الوحدة وتنوعاتها، لقد كشف الوجه القومي لتركيا عورة تناقضاتم الفاضحة في تأييدكم لأردوغان المتأسلم و القومي قلبا وقالبا؟
أليست هذه القومية التي تعيبونها في عالمنا العربي وتكيلون لها كل المكائد والشيطنة؟
لماذا حلال على الأتراك أن يتحالفوا ويتوحدوا باسم قوميتهم ليخدمو أممهم؛ وحرام على العرب أن يتوحدوا ليخدموا أمتهم العربية والإسلامية والإنسانية؟!! وعن التحالف لا تسأل فمابالك أن يرسمو حلفا على هذا النسق واقعا ملموسا!
يا كل إخواني وياكل مقدس لأقرباء المغول التاريخ التركي مليئ بالنزعة القومية وراجع تراثهم ومؤلفاتهم وإذا كنت ممن لا يقرأ فراجع كتابك المفضل ” مسلسل أرطغرل” ستجد كثيرا من النزعة القومية المأسلمة والتي تحاربونها في العالم العربي قبل أن تنشأ فأردوغان حاول تغطية مشاريعه “للإسلام التركي” بغطاء العلمانية كما حاول القوميون العرب- لا أقصد الشيوعيين أو الليبراليين وهلم دواليك- بل القومية التي ترفع القيم الإسلامية كمنارة جامعة.
لماذا تدقون الأسافين وتقيمون القيامة حين يرفع العرب شعارات الوحدة القومية ومشاعرها وتصفونها بالعصبية الجاهلية وتتغاضون عن ظاهرة القومية التركية وكل أمم العالم القومية التي تتيح لها أديانها وإنسانيتها أن تختار انتمائها العرقي بكل فخر وأن تتموضع في رحاب هويتها الوطنية كيفما تشاء وبكل الحرية؟
كانت هناك إتباعية علمية ولم تكن تبعية عمياء أسلافنا لم يكونوا نكرات او إمعات مأبونة تنعق وراء أمم العالم، الرسول جاء ليحرر العالم بما فيهم العرب وليس ليكون أتباعا لأحد لاهم ولا كل العالم الإسلامي بعرابهم وعجمهم.
“لتتعارفو” وليس ليهيمن بعضكم على بعض بالباطل،
الاتباع في الدين والسنة النبوي وليس بالضرورة في في فكر الأسلاف لأنه لكل عصر عقله ولكننا نعقله بالنقل الثابت أما الثقافة والفكر فلكل خصوصيته ما لم تعارض الفطرة السليمة.
لو تركتم مشروع قومي يجمع العرب أو حتى مشروع إسلامي واقعي غير خاضع للتطيف ويعترف بالآخر بضوابط دينية وإنسانية لما كانت بلادنا العربية تعج بالمعاتيه المأبونين والرويبضات المُأمرة التي تحكم بلادنا العربية كالقطعان البرية و “بحكمة جحا” وبعطف “إيفان الرهيب” ولكن أن تعرف أين هؤلاء من الحكمة والرحمة!!
أتمنى أن لا أكون بهذا الطرح رفعت ضغط الأردوغانيين وأذنابهم فما أنا بمشتاق لفحيحهم العقيم ولو كان إفحاما علقميا لتجشمت سماعه.
مصر السعوديو لا وكمان الامارات دول عظمى هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
معشر المتأسلمين والمتعثمنين لماذا أكلت القطة لسانهم؟ لماذا تصاممتم وأٌخرستم كالشياطين؟ لماذا لا تخور عزائمكم في شيطنة العرب واستعبادهم فكريا وأدلجتهم دينيا، وعندما يتبنى الأتراك عقيدة الأتركة القومية وتتريك” التركة المعثمنة” تكونون مجرد أبواق توصل أصوات غيرها وليست لها صوت يعلو سوى الصدى؟! حتى صدأت أسطواناتكم “الفكرية” فلجأتم إلى استقطاب العقول والماكينة الإعلامية والملايين المملينة.
أليست هذه الوحدة التي نشدها العرب؟ أليست بادئتها التعاون الوثيق في شتى المجالات بين”أمم عربية” تجمعها كل الجوامع المشتركة كاللغة والعقيدة والعرق -إن استثنينا الأقليات- وأكثرية المغرب الأمازيغ- كما كان يتطلع الشريف حسين و جمال عبد الناصر وغيرهم على علاتهم؟!
لست قوميا بالمرة بالمعنى التنظيمي لكني أرنو إلى أن أرى ريان الوحدة يسقي الظمآن من الشعوب العربية والإسلامية بل وحتى الإنسانية جمعاء أتمنى لها وحدة تحيي ميراث آدم الإيماني وهو أول من آمن من البشر والعلمي وهو من علم الأسماء والمسميات كلها والإنساني وهو أبو الإنسانية والفكري وهو المشكاة الجينية التي نزعنا منها عرقنا الجيني والعقلي وهو الذي خرج من الجنة بزلة”فَأَزَلَّهٌمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا” ولم يقل القرآن إنها خطيئة على عكس التصور المسيحي ولكنه مِن هول المشهد في اليوم المشهود” يقول” وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم” ومثله مثل نوح وإبراهيم عدوا هفواتهم خطايا.
قال أبو القاسم” وما الرؤى فيه إلا آمالنا والخطايا” أما آمالي ومن يهتم بوصية آدم وإخوته من علات أن يلم مُتَبَنِّي الإنسانية وأبناؤها شتات عائلها الكبيرة من مشرق الشمس إلى مغربها دينا ودنيا وفطرة سليمة وحضارة مسالمة، لسنا مركز الكون ولكن لا بأس أن نرى لنا موطنا فيه هو الأرض على أقل تقدير إن لم نقل بقول الخليفة الراشدي علي كرم الله وجهه ” أتحسب أنك جرم صغيرٌ*** وفيك انطوى العالم الأكبرُ
لكل مهاويس أطيفة الأمم الدينية والإنسانية ومن إئتم بهم فلتنتظروا عشم إبليس في الجنة فلن تتوحد العوالم الأرضية برؤيتكم الضيقة للعالم.
السلطان اردوغان فعلا يستحق كل الحب والاحترام والتقدير و ندعوا له عند كل صلاة و في السجدة بالنجاح و النصر لخدمة الاسلام عكس صهاينة العرب و هم كانو اولى للدفاع عن العرب.
اي رئيس دولة وبخ اسرائيل علنا و امام العالم غير اردوغان ؟
اي رئيس دولة دافع عن الاسلام علنا و امام العالم غير اردوغان ؟
اي رئيس دولة وقف امام العالم وهدد الدول اذا لم يكفوا عن استخدام الاسلام حجة للارهاب علنا و امام العالم غير اردوغان ؟
اي رئيس دولة دافع عن عرب المسلمين في سوريا و ليبيا غير اردوغان ؟
اي رئيس دولة عربية قبلوا لاجئين سوريين بالعدد الكبير (ملايين من اللاجئين) غير اردوغان ؟
اي رئيس دولة في العالم سند من قبل الشعب وخرجوا الى الشوارع ضد الجيش دفاعا عنه ؟
اي رئيس دولة في العالم سنده شعوبا اخرى غير اردوغان كما نرى و نسمع و نقرء شعوب دول اخرى يساندونه و يدعون له بالخير والنصر
كل اعداء الاسلام وقفوا ضذ اردوغان ولكن نرى انه انجز كثير من التقدم والازدهار لتركيا في ظروف صعبه لانه يتوكل على الله وشعبه معه. ولا يخاف من قول الحق امام ظالم و اعداء الاسلام
اليس آن الوقت للاغبياء والخونة ان يراجعوا حساباتهم الاجرامية و يفكروا بجد وان يتوقفوا من التخريب وان يرجعوا الى الله