شمس الكويتية
شمس الكويتية
حياتنا

“أول ما شطحت نطحت”.. “شاهد” شمس الكويتية تُغضب السعوديين بملابسها الفاضحة في الرياض!

كتب وطن
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تداولت حسابات فنية صورة للفنانة ، وهي تجلس على أحد الأرصفة في ، بالسعودية.

 

وظهرت شمس الكويتية بالصورة التي رصدتها “وطن”، وهي ترتدي “هوت شورت”، وجوارب شفافة لم تمنع ظهور “فخذيها” بطريقة فاضحة، كما أنها تجلس بطريقة غير مقبولة.

 

وأثارت الصورة غضب المغردين السعوديين الذين استنكروا ظهورها بهذه الملابس الجريئة، وأبدوا تخوفهم من القادم، إذا كانت هذه البداية فقط، مُطالبينها بألا تأخذ راحتها أكثر من ذلك.

 

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وفاجأت شمس الكويتية قبل أيام متابعيها بقرار الإستقرار  في ، وطالبت من جمهورها ترشيح أفضل مدينة سعودية للعيش فيها .

 

وقالت شمس: “التعليقات مولعة الدنيا مابين الرياض و جدة .. حيرتوني وين أسكن؟”.

 

ولاقى هذا الإعلان الكثیر من ردود الفعل من قبل الجمھور، الذین انقسموا بین مرحب بھا ومعارض لمجیئھا إلى السعودیة.

 

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