“أول ما شطحت نطحت”.. “شاهد” شمس الكويتية تُغضب السعوديين بملابسها الفاضحة في الرياض!

تداولت حسابات فنية صورة للفنانة شمس الكويتية، وهي تجلس على أحد الأرصفة في الرياض، بالسعودية.

وظهرت شمس الكويتية بالصورة التي رصدتها “وطن”، وهي ترتدي “هوت شورت”، وجوارب شفافة لم تمنع ظهور “فخذيها” بطريقة فاضحة، كما أنها تجلس بطريقة غير مقبولة.

شمس الكويتية في جلسة تواضع على احد الارصفه بالرياض pic.twitter.com/6sKWZAA6ib — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) November 15, 2020

وأثارت الصورة غضب المغردين السعوديين الذين استنكروا ظهورها بهذه الملابس الجريئة، وأبدوا تخوفهم من القادم، إذا كانت هذه البداية فقط، مُطالبينها بألا تأخذ راحتها أكثر من ذلك.

في الرياض!!؟ احيه يا ابو سوسو والله احساسي يقول الشانزلزيه او الهايدبارك في المطلاع قريب الحدود العراقيةوصوب مطعم برجر كنج — Bassam Adel Noaman (@BassamNoaman) November 15, 2020

اذا بدايتها كذا لا صارت ميانة وش بتسوي — ﮼فهدالشمري، (@dhary_fahad) November 15, 2020

يليت نخفف الميانه — HAMAD (@zzzzzznnvvn) November 15, 2020

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وفاجأت شمس الكويتية قبل أيام متابعيها بقرار الإستقرار في السعودية، وطالبت من جمهورها ترشيح أفضل مدينة سعودية للعيش فيها .

وقالت شمس: “التعليقات مولعة الدنيا مابين الرياض و جدة .. حيرتوني وين أسكن؟”.

ولاقى هذا الإعلان الكثیر من ردود الفعل من قبل الجمھور، الذین انقسموا بین مرحب بھا ومعارض لمجیئھا إلى السعودیة.

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