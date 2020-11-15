في الوقت الذي يلهث فيه حكام السعودية والإمارات لإرضاء الإدارة الأمريكية وكسب ودها، رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وذلك وفق ما كشفت صحيفة “خبر ترك” التركية.

وقالت الصحيفة، إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، سيصل الأسبوع المقبل إلى إسطنبول لزيارة بطريرك الروم المسكوني برثلماوس الأول، موضحةً أن بومبيو سينتهي من زيارته دون عقد أي لقاء بمسؤول حكومي تركي، مالم يطرأ أي تغيير.

وأشارت الصحيفة، إلى أن وزير الخارجية الأمريكي طلب ترتيب لقاء بينه وبين الرئيس التركي، منوهةً إلى أن بومبيو قال: “إذا كان أردوغان سيكون في إسطنبول، يمكننا أن نلتقي به”.

ونقلت الصحيفة التركية، عن وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، بأن بومبيو طلب من وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بعقد لقاء بينهما في إسطنبول، لكن الأخير أبلغه بأن يأتي إلى أنقرة، وهو ما رفضه المسؤول الأمريكي.

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وأشارت إلى أن الرئاسة التركية رفضت طلب بومبيو لعقد الاجتماع، لأنه مخالف للدبلوماسية، موضحةً أن الرئيس التركي في بعض الأحيان يقابل بعض القادة في مدينة إسطنبول، وعليه فإن الأمر متعلق بشخص بومبيو أكثر من مكان اللقاء.

ولفتت إلى زيارة بومبيو الشهر الماضي، إلى قبرص اليونانية مرورا بتركيا، والتي تم تفسيرها على أنها حركة غير طبيعية منه.

وكشفت الصحيفة، أن الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي جو بايدن، بدأ بالفعل اتصالاته مع أنقرة، لعقد لقاء محتمل مع الرئيس التركي، وعليه فلا داعي لأنقرة اتخاذ موقف من بومبيو في ظل الظرف الجديد.

في السياق، قالت صحيفة “ملييت”، إن زيارة بومبيو لدول عدة تشمل لقاءات مع شخصيات رسمية لتلك البلدان سوى تركيا.

وأوضحت، أن بومبيو سيجتمع في باريس مع الرئيس الفرنسي ووزير خارجيته، وفي جورجيا التي سيذهب إليها بعد تركيا، سيجتمع بشكل منفصل مع الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الخارجية، ومن المعروف بمن سيلتقي بهم في “إسرائيل” والسعودية.

وأضافت أن بومبيو سيجتمع في تركيا فقط مع البطريرك اليوناني برثلماوس في إسطنبول ومن ثم سيغادرها، متساءلةً: “هل البطريركية أصبحت دولة؟، أم أن بومبيو يعتقد بأنه يريد إهانة تركيا ويعاملها كما السعودية؟”.

وشددت الصحيفة، على ضرورة تطبيق أدنى مستوى من البروتوكول والأمن لوزير الخارجية الأمريكي، واصفة إياه بـ”المتغطرس” الذي لن يكون في مقعده بعد أشهر.

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