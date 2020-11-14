بعد إثارتها ضجة بحملها دون زواج.. مفاجأة حول التونسية “عائشة عطية” ستورطها أكثر!

بعد أيام من الضجة التي أثارتها الممثلة التونسية عائشة عطية بعدما كشفت عن أنها حامل في الشهر الرابع من دون زواج، كشفت تقارير مفاجأة مدوية غيرت مسار القصة تماماً.

ونقل موقع ET بالعربي عن مصادر مقربة من عائشة عطية، قالوا إن منشورها بشأن حملها “كاذب”، وأنه ويأتي ضمن حملة لدعم الأمهات العازبات.

وأضافت المصادر أنه سيتم تصوير دعاية هذه المبادرة الإجتماعية، اليوم السبت وغداً الأحد في تونس.

وهذا ما أكدته أيضاً المحامية التونسية أميمة العياري، في مداخلة ببرنامج “راف ماج” على “راديو إى أف أم” التونسي، والتي قالت إن ما أعلنته عائشة عطية ليس إلا حملة توعوية خاصة بالنساء العازبات.

وأضافت العياري: “هناك معلومات شبه مؤكدة تقول إن عائشة عطية شاركت فى حملة تحسيسية مع “آس أو آس” من أجل عمل حملة تحسيسية خاصة بالأمهات العازبات والرضع الذين يولدون دون سند عائلي، وسوف تعلن قريبا عن الحملة التي تشارك بها”.

وانتقدت العياري تصرف عائشة عطية، وقالت: “كانت تنجم، تستغل الشهرة والناس الي اتبع فيها بطريقة أخرى”.

وفي ذات السياق، أكدت المحامية التونسية سنية الدهماني، أنها كانت تعرف أن عائشة عطية غير حامل باعتبار أنه من المستحيلات أن تخرج فتاة حامل خارج إطار الزواج وتعلن حملها بالصور في ظل المجتمع التونسي.

واعتبرت الدهماني أن هذه الحملة التوعوية غير متناسقة مع المجتمع وأرجعت عطية إلى الوراء.

وكانت مواقع التواصل قد ضجت بخبر حمل عائشة عطية في الشهر الرابع من دون زواج.

وقالت الممثلة التونسية عائشة عطية انها أحبت رجلاً وعدها بالزواج وعندما حملت منه تركها ولا تعرف ان كان سيتعرف بابنتهما أم لا.

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