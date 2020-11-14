لا يحق لك ما تقوله.. مسؤول إيراني يسخر من “عجوز آل سعود” ويصف السعودية بخادمة إسرائيل

في أول رد إيراني على دعوة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز المجتمع الدولي لتشديد مواقفه ضد طهران، وجه مسؤول إيراني بارز انتقادات حادة للعاهل السعودي، معتبراً أنه لا يحق له توجيه الاتهامات لإيران.

وقال مساعد رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبداللهيان، في تغريدة على تويتر رصدتها “وطن”، إن الملك سلمان مسؤول عن الاعتداء على اليمن، والوقوف بجانب الإرهاب الأمريكي الداعشي في العراق وسوريا ولبنان واليمن.

الملک #السعودي المعتدی علی الیمن الذی وقف بجانب الارهاب الامریکي الداعشي في العرق و سوريا و لبنان و اليمن، لا یحق له أن يتهم ايران. من الأفضل للرياض أن يتوقف تقديم الخدمة إلی الکيان الصهيوني و يحترم جيرانها. لاتزال ايران الداعمة الرئيسية للسلام و الأمن لجيرانها و المنطقة. pic.twitter.com/lQMakbyRBq — H.amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) November 12, 2020

وأضاف المسؤول الإيراني: “من الأفضل للرياض التوقف عن تقديم الخدمة إلى إسرائيل واحترام جيرانها”، مشددا على أن إيران لا تزال الداعمة الرئيسية للسلام والأمن لجيرانها والمنطقة.

وفي وقت سابق، قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، إن المملكة تؤكد خطورة المشروع الإقليمي للنظام الإيراني، وترفض تدخله في شؤون الدول الداخلية، ودعمه الإرهاب والتطرف وتأجيج الطائفية.

وأوضح الملك سلمان، أن المملكة تؤكد خطورة المشروع الإقليمي للنظام الإيراني، وترفض تدخله في شؤون الدول الداخلية، ودعمه الإرهاب والتطرف وتأجيج الطائفية، داعياً “المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم تجاه إيران، يضمن منعها من الحصول على أسلحة دمارٍ شاملٍ وتطوير برنامج الصواريخ البالستية وتهديد السلم والأمن”.

وأضاف العاهل السعودي: “نستنكر انتهاك مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا، القوانين الدولية، بإطلاق طائرات مفخخة من دون طيار، وصواريخ بالستية تجاه المدنيين بالمملكة”، مؤكداً على دعم الشعب اليمني لاستعادة سيادته واستقلاله، بواسطة سلطته الشرعية.

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