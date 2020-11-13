كشف صدرها أمام الكاميرا.. “شاهد” قبلات ساخنة وأحضان بين شيخ سعودي “سافل” وامرأة منتقبة!

صدم مقطع فيديو رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أظهر شيخاً سعودياً وهو يتحرش بسيدة منتقبة في فيديو فاضح أثار موجة غضب واسعة من حالة الانفتاح التي وصلت لها المملكة العربية السعودية.

وحسب الفيديو الذي رصدته، فقد بدى الرجل والمرأة المنقبة وهما يتغزلان ببعضهما البعض حيث قام بإزالة جزء من النقاب عن صدرها ليظهره أمام الكاميرا ويتحسسه، وسط ضحكاتهما الأمر الذي أثار استياءً لدى رواد مواقع التواصل.

رؤية ٢٠٣٠ 🇸🇦🇸🇦 في عهد بن سلمان 😑😑😑 pic.twitter.com/SJv0OTVDyO — خالد رشيد (@khalidrashud506) November 12, 2020

أول المعلقين على الفيديو كان العميد القطري المتقاعد شاهين السليطي، الذي قال في تغريدة رصدتها “وطن”: “معقووووولة، حسبنا الله ونعم الوكيل في من أوصل المملكة وارض الحرمين لهذا الانحطاط، قال رؤية 2030 الداشرية قال”.

وقال مغرد آخر: “ولسا القادم أصعب بس مشكلته راح ترامب يعني حيفتحوه قبل ما يساوي انفتاح”.

ولسا القادم اصعب .. بس مشكلته راح ترامب يعني حيفتحوه قبل ما يساوي انفتاح — Omar .T. Habib (@OmarTHabib1) November 13, 2020

وعلق آخر بالقول: “اقطع يدي اذا مهب شغل مخابرات سعودية لتشوية صورة الملتحين .. وبعدين ليش اقطع يدي اي والله”.

اقطع يدي اذا مهب شغل مخابرات سعودية لتشوية صورة الملتحين .. وبعدين ليش اقطع يدي اي والله. — Mohamed Al-Abdulla (@alabdulla_mohd) November 13, 2020

وقال المغرد بو حسن: “الحمدالله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثيرا من خلقه تفضيلا كثيرا ….. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ، استغفر الله العظيم واتوب اليه!”.

الحمدالله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثيرا من خلقه تفضيلا كثيرا ….. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ، استغفر الله العظيم واتوب اليه! 🥺 — 🇶🇦 بوحسن (@Buhasan28) November 13, 2020

وقال آخر: “هذا المنظر اقل من الأدب نفسه ولابد محاسبتهم المحاسبة الشديدة على عجل وبدون هوادة حتي يكونون عبرة لمن يعتبر ولايكون هناك من أناس سفها يحذون حذو هاولآ البلها والذي نفسي بيده لو اتولى التحقيق معهم لمشيهم على أطباق البيض مايكسروه”.

هذا المنظر اقل من الأدب نفسه ولابد محاسبتهم المحاسبة الشديدة على عجل وبدون هوادة حتي يكونون عبرة لمن يعتبر ولايكون هناك من أناس سفها يحذون حذو هاولآ البلها والذي نفسي بيده لو اتولى التحقيق معهم لمشيهم على أطباق البيض مايكسروه — رعد العرب والعجم ١١ (@THzQFqebSmB7gP3) November 12, 2020

الجدير ذكره، أن نظام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تعمد اعتقال الدعاة والمشايخ، في حين يسعى وفق رؤيته لإظهار السعودية بشكل منفتح أكثر، وذلك بعد استحداث هيئة الترفيه التي يترأسها تركى آل الشيخ.

وتعيش المملكة، عصراً من الاضطهاد للحقوق والحريات فيما يُسمح بالأرض التي تعتبر مهد ديانة الإسلام بشرب الخمر والزنا وأفعال الفجور التي لم تكن في المملكة قبل عهد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

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