الاعتداء على وافد اجنبي
الاعتداء على وافد اجنبي
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“شاهد” بحرينيون “جهلة” يعتدون على وافد أجنبي بسبب صورة “خليفة بن سلمان”!

كتب وطن
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تداول ناشطون عبر الاجتماعي، مقطع فيديو لمجموعة أشخاص في ، يقومون بالاعتداء على مُقيم أجنبي بحجة إساءته لرئيس الوزراء البحريني الراحل آل خليفة.

 

ويظهر بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، عدة أشخاص يتجمعون حول شاب يبدو من الجنسية الفلبينية، ويقومون بلكمه وضربه والصراخ عليه، ويسأله أحدهم بلغة إنجليزية ركيكة: “مالذي نشرته عبر فيسبوك ولماذا؟”، فيُجيب الأجنبي بأنه نشر صورة خليفة بن سلمان، وأنه كتب عليها .

 

وأثار المقطع غضب المغردين الذين استنكروا الاعتداء الوحشي على المقيم الأجنبي، ووصفوا تصرف المواطنين البحرينيين بـ”الهمجي”، ورأوا أنه من الأولى بهم أن يلجأوا إلى القانون الذي يُقرر صحة كلامهم، ويقوم بمُحاسبة الأجنبي إذا ثبت صحة ادعائهم.

 

وأشار آخرون إلى أن “جهلهم” باللغة الإنجليزية أدى إلى اعتداء غير مبرر على المقيم الأجنبي، وأنه لم يفعل شيئاً خاطئاً بنشره صورة الأمير الراحل وكتابة كلمة RIP، والتي تعتبر اختصاراً لعبارة “ارقد بسلام”.

 

وأعلن الديوان الملكي البحريني وفاة رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة عن عمر يناهز الـ84 عاماً، في مستشفى “مايو كلينك” في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

ولم تذكر الوكالة البحرينية الرسمية سبب الوفاة.

 

وتصادفت وفاة رئيس الوزراء البحريني في ذات اليوم الذي وافق فيه الكنيست الإسرائيلي على التطبيع مع البحرين .

 

وكان الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أطول رئيس حكومة في العالم، بعد أن تولى هذا المنصب في عام 1970.

 

وفي الثامن عشر من أكتوبر الماضي، وقعت والبحرين رسميا اتفاق التطبيع بينهما. بعد مباحثات أجراها وفد إسرائيلي وأميركي مشترك في المنامة في أول زيارة رسمية بعد توقيع اتفاق تطبيع العلاقات في الولايات المتحدة.

 

ولعب الأمير خليفة دوراً في الاتصالات التي سبقت الإعلان عن التطبيع بين إسرائيل والبحرين، حيث أجرى قبل بضعة أشهر محادثات مع رئيس جهاز الموساد يوسي كوهين.

 

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