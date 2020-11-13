“شاهد” بحرينيون “جهلة” يعتدون على وافد أجنبي بسبب صورة “خليفة بن سلمان”!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمجموعة أشخاص في البحرين، يقومون بالاعتداء على مُقيم أجنبي بحجة إساءته لرئيس الوزراء البحريني الراحل الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة.

ويظهر بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، عدة أشخاص يتجمعون حول شاب يبدو من الجنسية الفلبينية، ويقومون بلكمه وضربه والصراخ عليه، ويسأله أحدهم بلغة إنجليزية ركيكة: “مالذي نشرته عبر فيسبوك ولماذا؟”، فيُجيب الأجنبي بأنه نشر صورة خليفة بن سلمان، وأنه كتب عليها ارقد بسلام.

متداول في البحرين، الإعتداء على شاب أجنبي بعد نشره لصورة تسيء للشيخ المرحوم "خليفة بن سلمان" pic.twitter.com/vevJHYnC3D — WHR (@whrumor) November 13, 2020

وأثار المقطع غضب المغردين الذين استنكروا الاعتداء الوحشي على المقيم الأجنبي، ووصفوا تصرف المواطنين البحرينيين بـ”الهمجي”، ورأوا أنه من الأولى بهم أن يلجأوا إلى القانون الذي يُقرر صحة كلامهم، ويقوم بمُحاسبة الأجنبي إذا ثبت صحة ادعائهم.

ماعمره كان ردي الاساءة بالاساءة حل ياهمج!!

تصرفكم مايبرر ابداً فيه محاسبه قانونيه اتوقع تكفي او كان تكلمتو معه على الاقل بدون مد اليد — ♪ (@xvqiiv) November 13, 2020

مهما كان الفعل اللي مسويه أي إنسان ما يتم رد الإساءه بهالطريقه الهمجيه .. الرجوله ماهي بمدة الإيد وتصوير إهانة أي إنسان بهالطريقه .. أيا كان — عبدالله السعدون (@Bin_S3doun) November 13, 2020

الفلبيني أكثر شخص مسالم وهذا واضح انه فديغه ولا يدري وش يقول اصلا ماندري وش قال ، وش قال هو ؟؟ — Mansour (@Mansor866) November 13, 2020

مع ذلك مايحق لهم يحاسبونه فيه جهات رسميه هي اللي تتأكد من الخبر وتحقق معه ويعاقب حسب الأنظمه — َ (@iiYa21) November 13, 2020

وأشار آخرون إلى أن “جهلهم” باللغة الإنجليزية أدى إلى اعتداء غير مبرر على المقيم الأجنبي، وأنه لم يفعل شيئاً خاطئاً بنشره صورة الأمير الراحل وكتابة كلمة RIP، والتي تعتبر اختصاراً لعبارة “ارقد بسلام”.

عُمر العنف ماكان حل ل اي شي وأظن الدوله فيها قانون وشرطة ياهمج الله ياخذكم — RAWAN⁷. (@Ds33288905) November 13, 2020

مع ذلك مايحق لهم يحاسبونه فيه جهات رسميه هي اللي تتأكد من الخبر وتحقق معه ويعاقب حسب الأنظمه — َ (@iiYa21) November 13, 2020

ولا واحد فيهم رجال يمديهم يكلمون الشرطة وهم يتفاهمون معه — 🏳️ (@LOHY_8) November 13, 2020

الصراحه اسلوب جداً غلط ومستفز فيه جهات حكوميه بتتعامل معه وهذا الشي بيأدي الى ثوران الاجنبية وبياخذون افكار غلط عننا — justic for Khaled Al-Dossary 🧜🏻‍♀️✨ (@Tqb3D) November 13, 2020

فلُ همجية

من هم عشان يضربونه ويعاقبونه

بالنهاية أجنبي مو لازم يُعجب برؤساء الدول او الملوك

واذا تطاول عليهم في قانون يوديه بلده بدون رجعة — Sebastian Abdallah + (@xbd_4) November 13, 2020

الغوغائين اللي مايعرفون انقلش ترا قال rip يعني rest in peace يعني بالعربي ارقد بسلام، ممكن افهم شنو الغلط اللي قاله وسواه؟؟؟؟ — Hurra Al-Khaldun 🤍 (@ProbablyHurra) November 13, 2020

وأعلن الديوان الملكي البحريني وفاة رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة عن عمر يناهز الـ84 عاماً، في مستشفى “مايو كلينك” في الولايات المتحدة الأمريكية.

ولم تذكر الوكالة البحرينية الرسمية سبب الوفاة.

وتصادفت وفاة رئيس الوزراء البحريني في ذات اليوم الذي وافق فيه الكنيست الإسرائيلي على التطبيع مع البحرين .

وكان الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أطول رئيس حكومة في العالم، بعد أن تولى هذا المنصب في عام 1970.

وفي الثامن عشر من أكتوبر الماضي، وقعت إسرائيل والبحرين رسميا اتفاق التطبيع بينهما. بعد مباحثات أجراها وفد إسرائيلي وأميركي مشترك في المنامة في أول زيارة رسمية بعد توقيع اتفاق تطبيع العلاقات في الولايات المتحدة.

ولعب الأمير خليفة دوراً في الاتصالات التي سبقت الإعلان عن التطبيع بين إسرائيل والبحرين، حيث أجرى قبل بضعة أشهر محادثات مع رئيس جهاز الموساد يوسي كوهين.

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