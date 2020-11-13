فيديو الشيخ السعودي مطوع يقبل فتاة
مطوع يقبل فتاة
حياتنا

“شاهد” الشيخ السعودي “السافل” يتوسل حذف الفيديو ويُبرر “وقاحته”.. “هذه زوجتي وابنتي السبب”!

كتب وطن
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ادعى الذي صدم رواد الاجتماعي، بفيديو وهو يتحرش بسيدة منتقبة بطريقة فاضحة، أن السيدة التي ظهرت معه هي زوجته.

 

وفي مقطع صوتي متداول لصاحب المقطع المنتشر تحت عنوان “” ، ناشد الشيخ المغردين أن يحذفوا الفيديو.

 

وقال الشيخ السعودي إن من ظهرت معه في المقطع هي زوجته، وأنه كان يمازحها مثلما يفعل أي زوج مع زوجته، مؤكداً أن ابنته هي التي أخطأت وأرسلت الفيديو على أحد “الجروبات” وقام أحد الأشخاص بنشره .

 

وأشار الشيخ إلى أن الفيديو  انتشر على منصة “التيك توك” الشهيرة ما دفعه للتواصل مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمحاولة السيطرة على انتشار الفيديو وحذفه من على المنصات الاجتماعية .

 

وتوسل الشيخ الجميع بحذف الفيديو من على منصات التواصل الاجتماعي ، وأضاف: “من لم يسترنا وحاول يفضحنا أسأل الله أن يفضحه دنيا وآخرة”.

 

وبالفيديو الذي صدم الناشطون وأثار موجة غضب واسعة من حالة الانفتاح التي وصلت لها المملكة العربية ، ظهر الشيخ السعودي والمرأة المنتقبة وهما يتغزلان ببعضهما البعض حيث قام بإزالة جزء من النقاب عن صدرها ليظهره أمام الكاميرا ويتحسسه، وسط ضحكاتهما الأمر الذي أثار استياءً لدى رواد مواقع التواصل مُطالبين بمحاسبتهم.

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الجدير ذكره، أن نظام محمد بن سلمان تعمد اعتقال الدعاة والمشايخ، في حين يسعى وفق رؤيته لإظهار السعودية بشكل منفتح أكثر، وذلك بعد استحداث هيئة الترفيه التي يترأسها تركى آل الشيخ.

 

وتعيش المملكة، عصراً من الاضطهاد للحقوق والحريات فيما يُسمح بالأرض التي تعتبر مهد ديانة الإسلام بشرب الخمر والزنا وأفعال الفجور التي لم تكن في المملكة قبل عهد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

 

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