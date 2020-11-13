“شاهد” أقوى تعليق من عبدالله العذبة على هزيمة ترامب وفوز بايدن وهذا ما قاله عن أمريكا المحترمة

قال الكاتب الصحفي القطري البارز، عبدالله العذبة، إن الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب لا يؤمن بالتحالفات السياسية ولا تهمة الأزمة الخليجية ولا غيرها من مشاكل.

وأضاف عبدالله العذبة خلال استضافته عبر تلفزيون قطر حسب ما رصدت “وطن” من فيديو، للتعليق على الانتخابات الامريكية التي فاز فيها جو بايدن المرشح الديمقراطي الامريكي، نحن الان أمام أمريكا محترمة مرة اخرى مع الرئيس بايدن، بعيداً عن صراخ أبو ايفانكا وشيلات التجمعات الانتخابية وبنكسر فلان وفلان النائم و 200 جيب في أريزونا.

عبدالله بن حمد العذبة: لايؤمن #ترمب بالتحالفات ولا تهمه #الأزمة_الخليجية ولاغيرها، لكن نحن أمام أميركا محترمة مرة أخرى مع #الرئيس_بايدن، بعيدا عن صراخ أبو ايفانكا وشيلات التجمعات الانتخابية.. وبنكسر فلان وفلان النائم و 200 جيب في أريزونا..

هذا الموضوع خلاص.. انتهى يا إخوان pic.twitter.com/hrs97fsycq — عبدالله بن حمد العذبة (@A_AlAthbah) November 13, 2020

وأشار عبدالله العذبة إلى أن هذا الموضوع انتهى ولا عودة له، مضيفاً :” سر قوة أمريكا دائماً،

هو قدرتها في التأثير على الحلفاء”.

وتمكن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، من قلب 4 ولايات عُرفت بتأييدها بصورة عامة للجمهوريين ومرشحي الحزب الجمهوري في السباقات الرئاسية السابقة، وانتزاعها من منافسه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

1- أريزونا (11 صوتا بالمجمع الانتخابي) فرزت أصوات 99%

تقدم بايدن على ترامب بنسبة 49.4% مقابل 49.1% وبفارق أصوات 1,668,684 مليون صوت مقابل 1,657,250 مليون صوت لترامب.

2- ويسكنسن (10 أصوات بالمجمع الانتخابي) فرزت 99% من الأصوات

تقدم بايدن على ترامب بنسبة 49.4% مقابل 48.8% وبفارق أصوات 1,630,619 مليون صوت مقابل 1,610,073 مليون صوت لترامب.

3- ميشيغان (16 صوتا بالمجمع الانتخابي) فرزت أصوات 99%

تقدم بايدن على ترامب بنسبة 50.5% مقابل 47.9% لترامب وبفارق أصوات 2,795,788 مليون صوت لبايدن مقابل 2,647,406 مليون صو ت لترامب.

4- بنسلفانيا (20 صوتا بالمجمع الانتخابي) فرزت 99% من الأصوات

تقدم بايدن بنسبة 49.8% مقابل 49.0% لترامب، وبفارق أصوات بلغ 3,396,108 مليون صوت لبايدن مقابل 3,341,382 مليون صوت لترامب.

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