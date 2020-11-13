محمد بن سلمان
محمد بن سلمان
الهدهد

ابن سلمان أخرج الاخوان من الدين السعودي.. “شاهد” خطيب الجمعة يكفر حسن البنا وسيد قطب ومحمد مرسي!

كتب وطن
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لم يتوان خطباء مساجد المملكة العربية عن تلبية دعوة وزير أوقافهم عبداللطيف بن عبد العزيز آل شيخ، وانبروا في شيطنة جماعة الإخوان المسلمين وتكفير قيادات الجماعة بدءاً من حسن البنا وانتهاءً بالقيادات الحالية.

 

وانبرى خطباء صلاة الجمعة في المملكة بالهجوم على جماعة الإخوان المسلمين وذلك لتبرير قرار هيئة كبار العلماء الذي صدر قبل عدة أيام باعتبار الجماعة منظمة إرهابية، وذلك امتثالاً لتوجهات ولي العهد السعودي .

هذا ما أكده الداعية عبد الله الغامدي، الذي قال في تغريدة رصدتها “وطن”: “ابن سعود أخرج الإخوان المسلمين من الدين السعودي، بعد أن قدموا له كل شيء يريده، مبروك لهم وإن شا لله يتعلمون من أخطاء الماضي”، فيما أدرج رسالة وصلته من أحد السعوديين تؤكد تكفير خطباء المساجد لقيادات الإخوان.

 

وقبل عدة أيام، أعلن الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، تخصيص موضوع الجمعة المقبلة بجميع مساجد المملكة. لدعم بيان هيئة كبار العلماء ضد جماعة الإخوان الذي صدر الثلاثاء.

 

“آل الشيخ” وفي تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) عبر حسابه الرسمي دون ما نصه:”وجهت زملائي أصحاب الفضيلة الخطباء بعموم مناطق المملكة بتخصيص القادمة للحديث عن البيان الشافي والكافي لـ #هيئة_كبار_العلماء والمتضمن أن #جماعة_الإخوان_المسلمين إرهابية ولا تمثل منهج الإسلام”

 

وأوضح الوزير الذي أتى به ابن سلمان ليفصل الدين على هواه ومزاجه، أن الخطبة ستشمل قراءة البيان كاملاً، واختتم “اسأل الله تعالى أن يكفي البلاد والعباد شرهم.”

 

ويشار إلى أن هيئة كبار العلماء السعودية في بيان مفاجئ لها هجوما عنيفا على جماعة الإخوان المسلمين، ودون مقدمات أو ذكر سبب الهجوم زعمت الهيئة السعودية في بيانها أن جماعة الإخوان المسلمين “جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام”، محذرة من الانتماء إليها او التعاطف معها.

 

وقالت هيئة كبار العلماء وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس” إن جماعة الإخوان المسلمين “لا تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب”، حسب زعمها.

 

وتابع البيان المثير للجدل:” أن كل ما يؤثر على وحدة الصف حول ولاة أمور المسلمين من بث شبه وأفكار، أو تأسيس جماعات ذات بيعة وتنظيم. أو غير ذلك. فهو محرم بدلالة الكتاب والسنة. وفي طليعة هذه الجماعات التي نحذر منها جماعة الإخوان المسلمين. فهي جماعة منحرفة، قائمة على منازعة ولاة الأمر والخروج على الحكام، وإثارة الفتن في الدول، وزعزعة التعايش في الوطن الواحد، ووصف المجتمعات الإسلامية بالجاهلية”

 

عنف وارهاب

وتابعت هيئة كبار العلماء بالمملكة هجومها على الجماعة، والذي يبدو أنه بسبب خطاب الإخوان المؤيد لبايدن والمهنئ بفوزه:”ومنذ تأسيس هذه الجماعة لم يظهر منها عناية بالعقيدة الإسلامية، ولا بعلوم الكتاب والسنة، وإنما غايتها الوصول إلى الحكم، ومن ثم كان تاريخ هذه الجماعة مليئاً بالشرور والفتن، ومن رَحِمها خرجت جماعاتٌ إرهابية متطرفة عاثت في البلاد والعباد فساداً مما هو معلوم ومشاهد من جرائم العنف والإرهاب حول العالم.”

 

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