حادثة دهس في الكويت
حادثة دهس في الكويت
حياتنا

“شاهد” حادثة دهس 3 أشخاص بشكل متعمد في وضح النهار تصدم الكويتيين! 

كتب وطن
0

تداول نشطاء وحسابات كويتية بموقع تويتر فيديو لحادثة دهس متعمدة وقعت أمام إحدى الجمعيات التعاونية.

ويُظهر الفيديو قيما مركبة من نوع “جيب” بالاصطدام بشابين بعد خروجهما من الجمعية التعاونية، وشخص آخر تصادف وجوده أمام الجمعية، ليسقطوا ثلاثتهم أمام الجيب.

 

وبحسب المقطع الذي وثقته كاميرا مراقبة، نهض الشابان المستهدفان من حادثة الدهس المتعمدة، وهربا إلى داخل الجمعية التعاونية، فيما شوهد ترجّل سائق الجيب ومرافق له ليلحقا بهما.

 

ولم تُعرف أسباب حادثة الدهس، وطبيعة إصابة الشابين. فيما طالب النشطاء الجهات الأمنية بمحاسبة المعتدين، والوقوف على حقيقة ما جرى.

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

 

 

قد يعجبك ايضا
حياتنا

“الفيديو الفاضح” يورّط الفاشينستا الكويتية سارة الكندري وزوجها .. ستكون…

الهدهد

شعر بها جميع الكويتيين وأثارت الهلع.. “شاهد” تفاصيل الهزة الأرضية وموقعها…

حياتنا

عقول عبقرية فذة.. “شاهد” إنجاز عُماني مشرف لبنات السلطنة في الكويت

حياتنا

“شاهد” اعلامي كويتي يتزوج من الفنانة شمس سراً وهذا ما فعلته والدته به…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.