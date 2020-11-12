“شاهد” حادثة دهس 3 أشخاص بشكل متعمد في وضح النهار تصدم الكويتيين! 

تداول نشطاء وحسابات كويتية بموقع تويتر فيديو لحادثة دهس متعمدة وقعت أمام إحدى الجمعيات التعاونية.

متداول | صاحب جيب باترول يقوم باصطدام شابان في إحدى الجمعيات التعاونية لأسباب مجهولة ! pic.twitter.com/HiQX6HBmfi — مفتش الكويت (@MOOFTSH) November 11, 2020

ويُظهر الفيديو قيما مركبة من نوع “جيب” بالاصطدام بشابين بعد خروجهما من الجمعية التعاونية، وشخص آخر تصادف وجوده أمام الجمعية، ليسقطوا ثلاثتهم أمام الجيب.

وبحسب المقطع الذي وثقته كاميرا مراقبة، نهض الشابان المستهدفان من حادثة الدهس المتعمدة، وهربا إلى داخل الجمعية التعاونية، فيما شوهد ترجّل سائق الجيب ومرافق له ليلحقا بهما.

ولم تُعرف أسباب حادثة الدهس، وطبيعة إصابة الشابين. فيما طالب النشطاء الجهات الأمنية بمحاسبة المعتدين، والوقوف على حقيقة ما جرى.

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