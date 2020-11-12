“شاهد” الأردنية زين كرزون تثير ضجة بصدرها المكشوف في هذا الفيديو!

أثارت زين كرزون نجمة السوشيال ميديا الأردنية الجدل بفيديو جديد نشرته على تطبيق “تيك توك” للمقاطع القصيرة .

وظهرت زين كرزون وهي تتراقص وتقلد أداء إحدى أغاني الراب “طفشان” .

وانتقد متابعون الملابس الجريئة التي ظهرت بها زين كرزون في المقطع، حيث كانت ترتدي قميصاً يكشف منطقة الصدر بشكلٍ فاضح .

زين كرزون : بفتح المايك و .. ! pic.twitter.com/IZjIde9KSp — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) November 11, 2020

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وكانت نجمة السوشيال ميديا زين كرزون قد عاشت أزمة منذ اشهر، عقب فسخ خطوبتها بعد أيام فقط عن الشاب الأردني عبدالله كنعان زامناً مع خبر اعتقاله بتهمة تعاطي المخدرات.

وذكرت مصادر محلية في حينه أنه تمت عملية ضبط عبدالله كنعان وكان بحوزته مواد مخدرة وبرفقته شخص آخر متهم أيضًا بتجارة المخدرات.

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