بوعزيزي مصري في ميدان التحرير .. صرخ بأعلى صوته: “يا بلدنا يا تكية ماسكينك شوية حرامية” ثم أشعل النار في جسده

أقدم مواطن مصري على إحراق نفسه اليوم الخميس في ميدان التحرير بعد فصله من العمل وتهديده بالسجن لكشفه قضايا فساد.

وظهر المواطن المصري في بثٍ مباشر عبر فيسبوك رصدته “وطن” قائلاً: “الله يعنا وينصرنا على القوم الظالمين. دولة فاسدة خربوا بيتنا وهجروا عيالي. وكرهوا مراتي فيا وخلّوها تهرب من البيت من امن الدولة”.

وأضاف: “حقي مخدتوش في الدنيا هاخده في الاخرة بإذن الله . أن اتظلمت في البلد دي”.

وتابع: “أنا مرجع للدولة 25 مليون جنيه للبنك المصري تنمية صادرات من شلة وعصابة تدير الدولة لغاية النهاردة. ولما رجعنا فلوس وأظهرنا الفساد في الدولة فصلونا من عملنا وحاربونا في قمة العيش لحد ما عايزين يحبسونا على اقساط سيارة وده مش هيحصل أبداً “.

ووجه اتهاماً للمجلس العسكري المصري قائلاً إنه هو أساس فساد الدولة “وهما اللي بيتصالحوا مع الحرامية اللي سرقوا الدولة وكلهم براءة منهم محمد ابوالعنين وأحمد عز وكل لجنة السياسات في الحزب الوطني وكلهم بيسرقوا البلد لحدّ النهاردة”.

"يا بلدنا يا تكية ماسكينك شوية حرامية"

مواطن يضرم النار في جسده بميدان التحرير بعد فصله من العمل وتهديده بالسجن لكشفه قضايا فساد#مصر pic.twitter.com/294H5DIlIl — شبكة رصد (@RassdNewsN) November 12, 2020

وهدد من كانوا في المحيط: “محدش يقرب.اللي يقرب هولع في نفسي صارخاً بأعلى صوته: يا بلدنا يا تكية ماسكينك شوية حرامية” ثم أشعل النار في جسده.