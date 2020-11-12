بعد 6 سنوات من حرق ونهب اليمن.. “سلمان الحزم” يستغيث بالمجتمع الدولي لحماية مؤخرته بعد رحيل ترامب

يبدو أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده محمد بن سلمان، يبحثان عن حماية جديدة وراعي أجنبي جديد لهم بالمنطقة بعدما تأكدا من رحيل دونالد ترامب وضياع المليارات التي انفقاها عليه هباء.

وفي هذا السياق حث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، المجتمع الدولي، الخميس، على اتخاذ موقف حازم «يضمن معالجة جذرية لسعي النظام الإيراني للحصول على أسلحة الدمار الشامل وتطوير برنامجه للصواريخ الباليستية».

وكالة الأنباء السعودية قالت إن ذلك جاء خلال كلمة للعاهل السعودي عبر الاتصال المرئي، في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى ، وهو هيئة استشارية حكومية معينة.

وفي تصريحات تكشف عن تخوف كبير وحالة تخبط لدى المملكة، أضاف العاهل السعودي أن المملكة تؤكد خطورة المشروع الإقليمي للنظام الإيراني، وترفض تدخله في شؤون الدول الداخلية، ودعمه الإرهاب والتطرف وتأجيج الطائفية، وتدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم تجاه إيران، يضمن منعها من الحصول على أسلحة دمار شامل وتطوير برنامج الصواريخ البالستية وتهديد السلم والأمن.

وأكد استنكار المملكة لانتهاك مليشيا الحوثي الإرهابية ـ التي زعم أنها مدعومة إيرانيًا ـ القوانين الدولية، بإطلاق طائرات مفخخة من دون طيار، وصواريخ بالستية تجاه المدنيين بالمملكة.

من جانبه هاجم المحتمي الدولي الدكتور محمود رفعت تصريحات الملك سلمان، وعلق عليها بقوله:”بعد 6 سنوات من حرق #اليمن وحصار شعبه وتجويعه وقصفه برا وبحرا وجوا بحجة محاربة #إيران، خرج سلمان يستصرخ مطالبا المجتمع الدولي حماية مؤخرته بعدما تأكد رحيل #ترمب”

اقرأ أيضا: ابن سلمان يطمئن بايدن ويطلب منه ان يضع بطيخة صيفي في بطنه: رعاياك في أرض المسلمين فلا تقلق عليهم!

بعد 6 سنوات من حرق #اليمن وحصار شعبه وتجويعه وقصفه برا وبحرا وجوا بحجة محاربة #إيران، خرج سلمان يستصرخ مطالبا المجتمع الدولي حماية مؤخرته بعدما تأكد رحيل #ترمب، بنفس الوقت أعلنت منظمة الطاقة أن مخزون #طهران من #اليورانيوم تضاعف 12 مرة ما يعني موقف تفاوضي أقوى 12 مرة.. القادم حالك pic.twitter.com/meUUWzDQwq — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) November 12, 2020

وتابع في تغريدته التي رصدتها (وطن):”بنفس الوقت أعلنت منظمة الطاقة أن مخزون #طهران من #اليورانيوم تضاعف 12 مرة ما يعني موقف تفاوضي أقوى 12 مرة.. القادم حالك”

وتسود السعودية والإمارات حالة تخبط كبيرة وقلق بالغ عقب رحيل حليفهم الأول دونالد ترامب، عن البيت الأبيض والذي كان الداعم الأول لمخططات ابن زايد وابن سلمان التخريبية بالمنطقة.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك