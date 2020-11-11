“هذا ما سيحدث الشهر المقبل”.. إشاعة تثير الجدل بين المواطنين في سلطنة عُمان والسلطات توضح

نفت الحكومة العمانية ما تم تداوله مؤخرا من شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن العملية الدراسية وأمور مستجدة فيها.

وفي هذا السياق نفت وزارة التربية والتعليم العمانية، ما يتم تداوله حول تصريح الوزيرة مديحة الشيبانية بعودة الطلبة إلى المدارس في شهر ديسمبر المقبل.

#شائعة | لا صحة لما يُتداول حول تصريح معالي الوزيرة بعودة الطلبة إلى المدارس في شهر ديسمبر. وتدعو الوزارة الجميع إلى أخذ المعلومة من مصدرها الرسمي. pic.twitter.com/k34IU8l63Y — وزارة التربية والتعليم (@EduGovOman) November 11, 2020

هذا ودعت الوزارة جميع العمانيين إلى أخذ المعلومة من مصدرها الرسمي وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وكانت وزيرة التربية والتعليم العمانية الدكتورة مديحة الشيبانية قالت في سبتمبر الماضي، إن العام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١ سيكون عاما للتعليم المدمج وسيتم استحداث قوانين جديدة لضمان بسلامة الطلاب والمعلمين منها تشغيل الحافلات المدرسية بنصف طاقتها الاستيعابية.

وأوضحت “الشيبانية” بأن الطلاب سيتم امتحانهم مرة واحدة في نهاية العام الدراسي، كما قالت بأن المدارس سيتم تقسيمها إلى فئات مختلفة حسب كثافة الطلاب.

وتواجه سلطنة عمان عام دراسي جديد مليء بالتحديات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، واتخاذ إجراءات غير مسبوقة في تاريخ السلطنة لتحجيم انتشار الفيروس قدر الإمكان.

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