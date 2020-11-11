ما الذي يجري.. “شاهد” جرحى ودمار في هجوم بالمتفجرات على مقبرة لغير المسلمين في السعودية

قالت وسائل إعلام دولية، إن اعتداء بالمتفجرات نفذ على مقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة بالسعودية، مرجحةً وقوع عدد من الجرحى نتيجة الاعتداء.

وأظهرت صوراً رصدتها “وطن”، عملية الاعتداء التي نفذها مجهولين والتي من المرجح أن تكون قد أسفرت عن إصابة العشرات.

#مقبرة_جدة المخصصة لغير المسلمين التي حدث فيها التفجير اليوم . pic.twitter.com/COcJfIcHjw — عين (@lio_l_oil) November 11, 2020

وزارة الخارجية الفرنسية:

عدة اشخاص اصيبوا بجروح في هجوم بقنبلة في احياء ذكرى الحرب العالمية الاولى حضره دبلوماسيون اوروبيون في مقبرة لغير المسلمين في #جدة بالمملكة العربية #السعودية pic.twitter.com/NEQEqFW0Mi — مجتهد فيديو (@mujtahidvideo) November 11, 2020

وفي السياق، قالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن “هجوما بالمتفجرات نفذ، اليوم الأربعاء، في مقبرة لغير المسلمين في السعودية.

#عاجل: اعتداء بمتفجرات في مقبرة لغير المسلمين في #جدة ووقوع جرحى (الخارجية الفرنسية)#فرانس_برس — فرانس برس بالعربية (@AFPar) November 11, 2020

وبحسب الخارجية الفرنسية، فقد تم الهجوم في داخل مقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة، ما أدى لوقوع جرحى.

وأشارت الخارجية الفرنسية إلى أن الهجوم تم خلال تأدية مراسم ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى الذي يصادف في الحادي عشر نوفمبر/ تشرين الثاني.

#تحديث: أصيب عدد من الأشخاص بجروح الأربعاء في هجوم بعبوة ناسفة في مقبرة لغير المسلمين في #جدة في غرب #السعودية خلال مراسم إحياء ذكرى اتفاق الهدنة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1918، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية.#فرانس_برس (2/1) — فرانس برس بالعربية (@AFPar) November 11, 2020

وجاء في نص البيان: إن “الذكرى السنوية لنهاية الحرب العالمية الأولى في المقبرة غير الإسلامية في جدة، وشارك فيها القنصل الفرنسي وغيره من الشخصيات الدبلوماسية، كانت هدفاً لهجوم بالمتفجرات هذا الصباح، ما تسبب بسقوط جرحى”.

قالت الخارجية "استهدفت المراسم التي كانت تجري في ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى في مقبرة لغير المسلمين في #جدة والتي كان يشارك فيها عدد من القناصل بينهم قنصل #فرنسا، باعتداء بعبوة ناسفة هذا الصباح، ما أدى الى وقوع جرحى"، منددة بـ"حزم بالعمل الجبان غير المبرر".#فرانس_برس (2/2) — فرانس برس بالعربية (@AFPar) November 11, 2020

وأدانت الخارجية الفرنسية في بيانها الهجوم، مؤكدة أنه هجوم “غير مبرر”، و”جبان”.

وفي السياق، قال مسؤول بالحكومة اليونانية، إن أربعة أشخاص أصيبوا في انفجار بمقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة السعودية.

وقال المسؤول: “وقع انفجار ما بمقبرة لغير المسلمين في جدة. أصيب أربعة بإصابات طفيفة أحدهم يوناني”، فيما لم يذكر المسؤول مزيد من التفاصيل ولم تصدر السلطات السعودية أي تعليق على الحادث حتى اللحظة.

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