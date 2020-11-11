مقبرة جدة
مقبرة جدة
الهدهد

ما الذي يجري.. “شاهد” جرحى ودمار في هجوم بالمتفجرات على مقبرة لغير المسلمين في السعودية

كتب وطن
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قالت وسائل إعلام دولية، إن اعتداء بالمتفجرات نفذ على مقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة بالسعودية، مرجحةً وقوع عدد من الجرحى نتيجة الاعتداء.

 

وأظهرت صوراً رصدتها “وطن”، عملية الاعتداء التي نفذها مجهولين والتي من المرجح أن تكون قد أسفرت عن إصابة العشرات.

 

وفي السياق، قالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن “هجوما بالمتفجرات نفذ، اليوم الأربعاء، في مقبرة لغير المسلمين في .

 

وبحسب الخارجية الفرنسية، فقد تم الهجوم في داخل مقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة، ما أدى لوقوع جرحى.

 

وأشارت الخارجية الفرنسية إلى أن الهجوم تم خلال تأدية مراسم ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى الذي يصادف في الحادي عشر نوفمبر/ تشرين الثاني.

 

وجاء في نص البيان: إن “الذكرى السنوية لنهاية الحرب العالمية الأولى في المقبرة غير الإسلامية في جدة، وشارك فيها القنصل الفرنسي وغيره من الشخصيات الدبلوماسية، كانت هدفاً لهجوم بالمتفجرات هذا الصباح، ما تسبب بسقوط جرحى”.

 

وأدانت الخارجية الفرنسية في بيانها الهجوم، مؤكدة أنه هجوم “غير مبرر”، و”جبان”.

 

وفي السياق، قال مسؤول بالحكومة اليونانية، إن أربعة أشخاص أصيبوا في انفجار بمقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة السعودية.

 

وقال المسؤول: “وقع انفجار ما بمقبرة لغير المسلمين في جدة. أصيب أربعة بإصابات طفيفة أحدهم يوناني”، فيما لم يذكر المسؤول مزيد من التفاصيل ولم تصدر السلطات السعودية أي تعليق على الحادث حتى اللحظة.

 

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