مودل آش
مودل آش
حياتنا

“دمها عجزت مصانع النفط من تكريره”.. “شاهد” مودل سعودية “وقحة” تسخر من الكويتيات!

كتب Author 2
0

أثارت ” موجة غضب بين المغردين بعد نشرها مقطع فيديو تسخر خلاله من مشاهير ، واللهجة الكويتية.

 

وسخرت مودل آش بالفيديو الذي نشرته عبر “” ورصدته “وطن”، من اللهجة الكويتية وطريقة نطقهم لحرف الجيم، وبعض المصطلحات التي يتميزون بها.

 

وقالت ساخرةً من مشهورات الكويت: “سأريكم كل حقائبي، وسأشتري كل المول، سأحمل المول وأضعه في خزانتي، هاشتاج كويتية، فاشينستا كويتية”.

 

وتابعت كأنها تتحدث على لسان مشهورات الكويت: “لا تكفيني الحقائب التي لدي، سأعمل على إزالة الجدار لعمل تصميم جديد لخزانتي، لأن خزانتي ستنفجر من كثر الحقائب، يجب أن أنافس كايلي جينير، سأكسر العمارة كلها، وسأذهب إلى الصالون لأغير لون شعري”.

 

وتعرضت مودل آش لهجوم من المغردين الذين رأوا أنها تُحاول حصد الشهرة فقط بذكر مشهورات وفاشينستات الكويت، وأنها لا تتمتع بخفة الظل أبدا ولم تُضحكهم، وأشار بعضهم إلى أنها لم تكن بحالة طبيعية.

 

شاهد أيضا: انتقدت “صدام حفتر” فأنهى حياتها.. “شاهد” لحظة اغتيال حنان البرعصي بعد بث مباشر

 

 

المفارقة أن المشهورات السعوديات هن اللواتي أثرن جدلا واسعا مؤخرا عبر مقاطع خادشة وفضائح جنسية.

 

وسبق  أن لفت موقع “” في تقريره إلى أن هناك الكثير من الشخصيات الشهيرة من السعودية التي أثارت الجدل مؤخرًا بسبب جرأتهم وخروجهم عن المألوف، من بينهم على سبيل المثال لا الحصر السعودية .

 

فيديوهات جريئة

واستعرض الموقع في فيديو مجمع أبرز الصور والفيديوهات الجريئة والفاضحة التي انتشرت لنجوم السوشال ميديا في السعودية وتسببت بتصدرهم الترند في الفترة الأخيرة.

 

ومن الشخصيات المثيرة للجدل مودل روز التي تظهر دائماً بملابس شبه عارية، وتؤدي تمارين رياضية لمُتابعيها وُصفت بـ”الإباحية”.

 

كذلك هند القحطاني والتي تعيش في أمريكا مع أولادها بعد انفصالها عن زوجها، وعادة ما تتصدر القحطاني الترند في الاجتماعي بسبب إثارتها للجدل سواء إطلالاتها الجريئة أو تصريحاتها.

 

هذا وتعدّ السعودية أمل الشهراني المقيمة أيضًا في دولة أجنبية من السعوديات اللواتي أثرن الجدل حولهن مؤخرًا. بسبب مخالفتهن العادات والتقاليد حيث ظهرت أكثر من مرة مرتدية البكيني على الشاطئ.

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

ما الذي يجري.. “شاهد” جرحى ودمار في هجوم بالمتفجرات على مقبرة لغير…

الهدهد

“الله يستر”.. “شاهد” ظهور غريب لـ تركي آل الشيخ خلال رحلة…

الهدهد

ابن سلمان يطمئن بايدن ويطلب منه ان يضع بطيخة صيفي في بطنه: رعاياك في أرض المسلمين فلا…

الهدهد

فيديو ينشر لأول مرة لاتصال سلمان العودة بحفيده والمكالمة ثوانٍ معدودة .. ماذا قال؟

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.