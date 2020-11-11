أثارت الفاشينستا السعودية مودل “آش” موجة غضب بين المغردين بعد نشرها مقطع فيديو تسخر خلاله من مشاهير الكويت، واللهجة الكويتية.

وسخرت مودل آش بالفيديو الذي نشرته عبر “سناب شات” ورصدته “وطن”، من اللهجة الكويتية وطريقة نطقهم لحرف الجيم، وبعض المصطلحات التي يتميزون بها.

وقالت ساخرةً من مشهورات الكويت: “سأريكم كل حقائبي، وسأشتري كل المول، سأحمل المول وأضعه في خزانتي، هاشتاج كويتية، فاشينستا كويتية”.

وتابعت كأنها تتحدث على لسان مشهورات الكويت: “لا تكفيني الحقائب التي لدي، سأعمل على إزالة الجدار لعمل تصميم جديد لخزانتي، لأن خزانتي ستنفجر من كثر الحقائب، يجب أن أنافس كايلي جينير، سأكسر العمارة كلها، وسأذهب إلى الصالون لأغير لون شعري”.

المودل السعودية اش عبر السناب : تثير الجدل بالسخريه على مشاهير الكويت ولهجة اهل الكويت . pic.twitter.com/XURQ5NIkRx — موجز المشاهير🎥🚦 (@m_gez1) November 11, 2020

وتعرضت مودل آش لهجوم من المغردين الذين رأوا أنها تُحاول حصد الشهرة فقط بذكر مشهورات وفاشينستات الكويت، وأنها لا تتمتع بخفة الظل أبدا ولم تُضحكهم، وأشار بعضهم إلى أنها لم تكن بحالة طبيعية.

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مودل ؟ مصطلح مودل هو الاستعراض بالملابس والماركات العالمية لغرض التسويق اما تسويق الجسم فله مصطلح آخر — عبدالرحمن الزهيري (@ASZ_90_) November 11, 2020

بخاطري كلام كثييير بس خايفه من القضايا💔 — 𝑅𝑢𝑏𝑎🍭 (@Ruaz1x) November 11, 2020

هذي تدور الشهره ع حساب مشاهير الكويت اي شخص الآن ماعنده محتوى يقدمه يحاول ينتقد المشاهير — عزيز | 𝕒𝕫 🤍 (@k2w71) November 11, 2020

دمها عجزت مصانع النفط من تكريره — ⬜️ (@4ne_89) November 11, 2020

لاتزعلون اهل الكويت ترا ذي مقطعينها لليل نهار نسبها مافي شرهه على سفيه اساسا من روجها وعدسات الحيه الي لابستها اغسلو يدينكم😂مالوم ابو قاسم يوم ينتفها كليوم طلع عنده بعد نظر — Ra 🖤🖤.. (@ft_ra26) November 11, 2020

المفارقة أن المشهورات السعوديات هن اللواتي أثرن جدلا واسعا مؤخرا عبر مقاطع خادشة وفضائح جنسية.

وسبق أن لفت موقع “فوشيا” في تقريره إلى أن هناك الكثير من الشخصيات الشهيرة من السعودية التي أثارت الجدل مؤخرًا بسبب جرأتهم وخروجهم عن المألوف، من بينهم على سبيل المثال لا الحصر السعودية رهف القنون.

فيديوهات جريئة

واستعرض الموقع في فيديو مجمع أبرز الصور والفيديوهات الجريئة والفاضحة التي انتشرت لنجوم السوشال ميديا في السعودية وتسببت بتصدرهم الترند في الفترة الأخيرة.

ومن الشخصيات المثيرة للجدل مودل روز التي تظهر دائماً بملابس شبه عارية، وتؤدي تمارين رياضية لمُتابعيها وُصفت بـ”الإباحية”.

كذلك هند القحطاني والتي تعيش في أمريكا مع أولادها بعد انفصالها عن زوجها، وعادة ما تتصدر القحطاني الترند في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إثارتها للجدل سواء إطلالاتها الجريئة أو تصريحاتها.

هذا وتعدّ السعودية أمل الشهراني المقيمة أيضًا في دولة أجنبية من السعوديات اللواتي أثرن الجدل حولهن مؤخرًا. بسبب مخالفتهن العادات والتقاليد حيث ظهرت أكثر من مرة مرتدية البكيني على الشاطئ.

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