“شاهد” مرشحة لمجلس النواب في الأردن تنفجر داخل لجنة بدائرة إربد الأولى.. ما حدث أخرجها عن شعورها

أظهر مقطع فيديو متداول مرشحة لمجلس النواب في الأردن، أثارت جدلا واسعا داخل إحدى اللجان الانتخابية بعد اعتراضها على نتائج الفرز وطالبت بإيقافه وحدثت مشادة كلامية بينها وبين الحضور.

ويوثق المقطع الذي انتشر على نطاق واسع ورصدته (وطن) لحظة خروج المرشحة بدائرة إربد الأولى عن شعورها، وانفجارها في وجه المسؤولين عن العملية الانتحابية حيث طالبت بوقف الفرز لاعتراضها على النتيجة التي تظهر عدم حصولها على أصوات.

مترشحة توقف عملية الفرز في دائرة اربد الأولى لاعتراضها على النتيجة التي تظهر عدم حصولها على أصوات#مقاطعة_الانتخابات_النيابية pic.twitter.com/Yj2wsEKqty — الأردنية نت (@alurdunyya) November 11, 2020

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ورأت المرشحة أن ما يحدث ظلم ملمحة إلى وجود تزوير بالنتائج وتلاعب بالعملية الانتخابية.

وكانت عمليات الفرز قد توقفت أيضا في الدائرة الرابعة في محافظة اربد بعد احتجاجات على النتائج الاولية الانتخابية.

هذا وأظهرت نتائج أولية غير رسمية فوز مرشحين بمقاعد مجلس النواب الـ 19 عن محافظات العقبة والطفيلة والمفرق ودائرة بدو الشمال، وسط استمرار عمليات الفرز في باقي مراكز الاقتراع في انتخابات لاختيار مجلس النواب الـ 19.

من جانبه قال رئيس اللجنة الانتخابية في دائرة إربد الأولى، أحمد الفريحات، إن الدائرة من أكبر الدوائر الانتخابية في الأردن التي يصل عدد الناخبين فيها إلى 363 ألف ناخب، بينما بلغ عدد المقترعين في هذه الدائرة التي تضم قصبة إربد ولواء الوسطية 103 آلاف و178 مقترعا أي ما يعادل ما نسبته 28.4%.

وتحدث عن فرز نحو 50% من الأصوات في مراكز الاقتراع والفرز البالغ عددها 130 مركزا في دائرة إربد الأولى.

وتوقع الانتهاء من عملية الفرز النهائية خلال الساعات الثلاث القادمة.

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