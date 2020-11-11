تعنيف المرأة
حياتنا

“الله ينتقم منك”.. “شاهد” سعودي “عديم رجولة” يعتدي على زوجته بالضرب ويثير موجة غضب واسعة!

كتب Author 2
0

تداول ناشطون عبر الاجتماعي، فيديو لصرخات امرأة سعودية يتم تعنيفها في حي الفيصيلية في مدينة عرعر شمال المملكة.

 

ويُسمع بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، صوت رجل يُعنف لفظياً قبل أن يتحول الأمر إلى جسدياً وتتعالى صوت صرخاتها، ولم يتبين صلة القرابة بينهما.

 

ودشن المغردون هاشتاج ، عبروا خلاله عن غضبهم مما تتعرض له المرأة، مستنكرين “تقاعس” في حماية السيدات المعنفات.

 

شاهد أيضا: بعد فضيحة “روب الحمام” وصدرها المكشوف.. “شاهد” السعودية ريم الصانع تنهار باكية بعد “نبش” صورها!

ولاحقاً، أعلن أنه رصد الحالة، وتبين أن زوجها هو الذي يُعنفها، وتم توجيهها لوحدة الحماية الأسرية بمنطقة عرعر وجاري اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الإختصاص.

 

وتتعرض نساء عدة في للعنف الأسري، وأفادت “وزارة العمل والتنمية الاجتماعية” أنها واجهت 8,016 حالة من الإيذاء الجسدي والنفسي، ومعظمها يتعلق بالعنف بين الزوجين، وجرّمت السعودية العنف الأسري في 2013، لكن الناشطين انتقدوا عدم تطبيق القانون.

 

وتشير تقديرات “برنامج الأمان الأسري الوطني” السعودي أن 35% من النساء السعوديات تعرضن للعنف.

 

ويتولى مركز بلاغات العنف الأسري 1919 في السعودية متابعة حالات العنف الأسري والشكاوى التي تتقدم بها النساء، لكن سعوديات يقلن إن المركز لا يقوم بدوره كما يجب ولا يتخذ ما يتلاءم من إجراءات مع ممارسي العنف الأسري.

 

وتنتقد السعوديات غياب قوانين الحماية وتتهم بعضهن أيضا السلطات “بالتواطؤ مع الرجال ممارسي العنف على أسرهم”.

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

ما الذي يجري.. “شاهد” جرحى ودمار في هجوم بالمتفجرات على مقبرة لغير…

الهدهد

“الله يستر”.. “شاهد” ظهور غريب لـ تركي آل الشيخ خلال رحلة…

الهدهد

ابن سلمان يطمئن بايدن ويطلب منه ان يضع بطيخة صيفي في بطنه: رعاياك في أرض المسلمين فلا…

الهدهد

“شمتوا في الخطوط الجوية القطرية فأذلهم الله”.. شركة طيران إماراتية تنهار…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.