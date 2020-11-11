رانيا يوسف
رانيا يوسف
حياتنا

“شاهد” رانيا يوسف اشتاقت “للتحرش” وهذا ما نشرته وجعلت المعلقين يتحرشون بها!

كتب Author 2
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أثارت الفنانة المصرية الجدل من جديد، بصورة قديمة ومثيرة أعادت نشرها عبر حسابها على “تويتر”.

 

وظهرت رانيا يوسف بالصورة التي رصدتها “وطن”، بفستان أحمر قصير جداً وضيق يكشف تفاصيل جسدها، وتقف بجانب سيارتها “”.

 

وتلقت رانيا يوسف التي ترفض وتُحاربه، العديد من التعليقات الإيحائية والتحرش اللفظي، والتي رأى البعض أنها تعمدت نشر هذه الصورة المثيرة التي تعي جيداً أنها ستفتح باب “التحرش”.

 

وسبق أن نشرت رانيا يوسف التفاصيل الشخصية لعدد من الرجال قالت إنهم “تحرشوا بها جنسيا” في خطوة أثارت جدلا بين الجمهور خاصة أنهم يروا أن الفنانة تتعمد إثارة الشباب للتحرش بها.

 

ونشرت رانيا في حسابها على تويتر أسماء وصور رجال كتبت تحتها كلمة “متحرش”.

 

ولم تفصح رانيا عن تفاصيل أخرى في تغريداتها، لكنها قالت في مقابلة صحفية إنها “سترفع قضايا ضد الرجال الذين تتهمهم بالتحرش وتتهم بعضهم بتهديدها عبر الإنترنت”.

 

وكانت رانيا قد كشفت تعرضها للتحرش اللفظي من خلال حساباتها على السوشيال ميديا، كما طالبت بقانون رادع لمواجهة تلك الظاهرة، ووجهت رسالة إلى الفتيات بضرورة الإبلاغ الفوري في حال التعرض لذلك.

 

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