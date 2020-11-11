“شاهد” رانيا يوسف اشتاقت “للتحرش” وهذا ما نشرته وجعلت المعلقين يتحرشون بها!

أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف الجدل من جديد، بصورة قديمة ومثيرة أعادت نشرها عبر حسابها على “تويتر”.

وظهرت رانيا يوسف بالصورة التي رصدتها “وطن”، بفستان أحمر قصير جداً وضيق يكشف تفاصيل جسدها، وتقف بجانب سيارتها “البورش”.

وتلقت رانيا يوسف التي ترفض التحرش وتُحاربه، العديد من التعليقات الإيحائية والتحرش اللفظي، والتي رأى البعض أنها تعمدت نشر هذه الصورة المثيرة التي تعي جيداً أنها ستفتح باب “التحرش”.

قشطه الطاهرة https://t.co/yc5OBZ2bhP — 🔥𓆩 L U C I F E R 𓆪🔥 (@Abdllrhman__) November 10, 2020

بصوا يا جماعة انا بحب الناس الي بتهتم بشكلها بصراحة وبشوف ان البنت براحتها تلبس طويل قصير مفتوح او مقفول الي يريحها مش فارق بس بصراحة يا طنط رانيا انتي مقززة اوي بلبسك دا https://t.co/bUMpcoJ9J2 — 𝕽𝕬𝕹𝕬☯︎︎ (@RanaFayez5220) November 10, 2020

هي لابسة الشنطة علي اي معلش😂 https://t.co/3DAvJ1bpAk — reckless girl 🥀 (@EMM98548418) November 11, 2020

يا مدام رانيا انا عايز لفه https://t.co/TEF3BCGLu6 — Ahmed Ibrahim (@AHMED__IBRAHIIM) November 10, 2020

في حتت curvature جمال والله 😂🤦🏻‍♂️ https://t.co/ZuD4UOctKt — ~ (@medoashraf9898) November 11, 2020

وسبق أن نشرت رانيا يوسف التفاصيل الشخصية لعدد من الرجال قالت إنهم “تحرشوا بها جنسيا” في خطوة أثارت جدلا بين الجمهور خاصة أنهم يروا أن الفنانة تتعمد إثارة الشباب للتحرش بها.

ونشرت رانيا في حسابها على تويتر أسماء وصور رجال كتبت تحتها كلمة “متحرش”.

تم الاكتفاء بنشر الصور والاسماء فقط مع الاحتفاظ بالرسائل المرسله لما تحتويه علي ألفاظ خادشه#افضحي_متحرش#ماتخافيش pic.twitter.com/uzsBOx3FNk — Raniah Yousief (@RaniahYousief) July 10, 2020

ولم تفصح رانيا عن تفاصيل أخرى في تغريداتها، لكنها قالت في مقابلة صحفية إنها “سترفع قضايا ضد الرجال الذين تتهمهم بالتحرش وتتهم بعضهم بتهديدها عبر الإنترنت”.

وكانت رانيا قد كشفت تعرضها للتحرش اللفظي من خلال حساباتها على السوشيال ميديا، كما طالبت بقانون رادع لمواجهة تلك الظاهرة، ووجهت رسالة إلى الفتيات بضرورة الإبلاغ الفوري في حال التعرض لذلك.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك