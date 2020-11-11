“شاهد” انتصار أذربيجان الكاسح أحدث زلزال عنيف في أرمينيا.. غضب شعبي واسع وفوضى في كل مكان

خرجت مظاهرات شعبية غاضبة في أرمينيا تهاجم الحكومة والجيش بعد إعلان الانسحاب من قره باغ وانتصار أذربيجان، كما اعتدى متظاهرون على مقرات حكومية ومؤسسات عامة أبرزها مقر الحكومة ومجلس النواب.

تجرع رئيس وزراء #أرمينيا كأس الهزيمة ومتواري عن الأنظار-وسط غضب شعبي عارم ورجم النواب لي البرلمان! برغم دعم من محور #روسيا–#فرنسا–#اليونان #إيران-على يد قوات #أذربيجان بدعم وإسناد #تركيا لاستعادة إقليم #ناغورنو_كاراباخ المحتل من أرمينيا-بعد6 أسابيع من القتال وسقوط عاصمة الإقليم. pic.twitter.com/PcmN4d38rf — عبدالله الشايجي (@docshayji) November 11, 2020

وأظهرت مقاطع مصورة متظاهرون غاضبون وقد هاجموا مقر الحكومة في عاصمة أرمينيا، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان السلام بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم ناغورنو كاراباخ.

واقتحمت حشود من المتظاهرين، مقر الحكومة في يريفان احتجاجاً على اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في الإقليم المتنازع عليه، وعاثوا خراباً في مكاتبه وحطّموا زجاج عدد من نوافذه.

من جانبه قال رئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان، اليوم الأربعاء، إن بلاده اضطرت لتوقيع اتفاق إنهاء الحرب في منطقة قره باغ لتجنب الانهيار العسكري.

وأوضح “باشينيان” خلال بث مباشر على فيسبوك: «كان هناك احتمال كبير للغاية أن تسقط ستيباناكيرت (عاصمة قره باغ) ومارتوني وأسكيران، في حال استمرت الأعمال القتالية، كما يمكن أن يحاصر الآلاف من جنودنا بعد مرور الوقت، أي سيحدث انهيار (كارثة).

وتابع:”لقد أجبرنا التوقيع على هذا الاتفاق”.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمنية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

كما يتضمن الاتفاق أيضا رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.

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