هجوم بالمتفجرات في مقبرة لغير المسلمين بمدينة جدة
هجوم بالمتفجرات في مقبرة لغير المسلمين بمدينة جدة
تقارير

تفجير المقبرة في جدة “مُدبّر” وينافس في الغباء جريمة خاشقجي .. وهذا ما يريده محمد بن سلمان من الهجوم

كتب وطن
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قال المغرد السعودي الشهير “” إنّ التفجير الذي وقع في بمدينة مرتبط ببيان “” الذي أعلن اعتبار جماعة الإخوان “جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام”.

وذكرت الخارجية الفرنسية أنه اصيب شخصان على الأقل خلال انفجار بقنبلة يدوية ألقيت من خلف جدار يحيط بالمقبرة، أثناء حضور عدد من القناصل الأجانب بينهم القنصل الفرنسي.

ووقع الهجوم أثناء تأدية مراسم ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى.

وقال “مجتهد” إنّ تفجير جدة مرتبط ببيان هيئة كبار العلماء، ودُبّر بطريقة غبية تنافس الغباء في قتل خاشقجي.

وأضاف أن التفجير “تزامن مع بيان هيئة كبار العلماء كتبرير لاعتقالات جديدة في صفوف إسلاميين بحجة تنظيم إرهابي “.

وتابع مجتهد: “يظن النظام أنه يضرب عصفورين بحجر:1. يقضي على بقايا نشطاء الإسلاميين 2.- يستدر عطف الغرب ويحسن سمعة مبس () .

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وأدانت باريس الهجوم معتبرة أنه “ جبان لا يمكن تبريره”.

من جهتها، قالت إمارة منطقة مكة المكرمة بالسعودية إن يونانيا ورجل أمن سعوديا أصيبا في “اعتداء جبان” على لغير المسلمين في مدينة جدة.

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تعليق 1
  1. ولو يقول

    ولايزال الدفع بالريال القطري مستمرا لنظام المهداوي
    اغبى من هيك موقع مافيش

    الرد

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