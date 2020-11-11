تفجير المقبرة في جدة “مُدبّر” وينافس في الغباء جريمة خاشقجي .. وهذا ما يريده محمد بن سلمان من الهجوم

قال المغرد السعودي الشهير “مجتهد” إنّ التفجير الذي وقع في مقبرة لغير المسلمين بمدينة جدة السعودية مرتبط ببيان “هيئة كبار العلماء” الذي أعلن اعتبار جماعة الإخوان المسلمين “جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام”.

وذكرت الخارجية الفرنسية أنه اصيب شخصان على الأقل خلال انفجار بقنبلة يدوية ألقيت من خلف جدار يحيط بالمقبرة، أثناء حضور عدد من القناصل الأجانب بينهم القنصل الفرنسي.

ووقع الهجوم أثناء تأدية مراسم ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى.

وقال “مجتهد” إنّ تفجير جدة مرتبط ببيان هيئة كبار العلماء، ودُبّر بطريقة غبية تنافس الغباء في قتل خاشقجي.

وأضاف أن التفجير “تزامن مع بيان هيئة كبار العلماء كتبرير لاعتقالات جديدة في صفوف إسلاميين بحجة تنظيم إرهابي “.

وتابع مجتهد: “يظن النظام أنه يضرب عصفورين بحجر:1. يقضي على بقايا نشطاء الإسلاميين 2.- يستدر عطف الغرب ويحسن سمعة مبس (محمد بن سلمان) .

تفجير جدة مرتبط ببيان هيئة كبار العلماء دُبّر بطريقة غبية تنافس الغباء في قتل خاشقجي تزامن مع بيان هيئة كبار العلماء كتبرير لاعتقالات جديدة في صفوف إسلاميين بحجة تنظيم إرهابي يظن النظام أنه يضرب عصفورين بحجر

– يقضي على بقايا نشطاء الإسلاميين

– يستدر عطف الغرب ويحسن سمعة مبس — مجتهد (@mujtahidd) November 11, 2020

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وأدانت باريس الهجوم معتبرة أنه “هجوم جبان لا يمكن تبريره”.

من جهتها، قالت إمارة منطقة مكة المكرمة بالسعودية إن يونانيا ورجل أمن سعوديا أصيبا في “اعتداء جبان” على مقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة.