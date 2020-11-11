امير قطر يعزي اسرة رئيس الوزراء البحريني بوفاته
امير قطر يعزي اسرة رئيس الوزراء البحريني بوفاته
الهدهد

أخلاقُه يفتقر لها قادة دول الحصار .. هذا ما فعله أمير قطر مع عائلة رئيس وزراء البحرين بعد وفاته

كتب وطن
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في موقفٍ يعكس الأخلاق التي يتحلّى بها أمير دولة آل ثاني رغم مشاركة في المفروض على قطر، بعث الشيخ تميم برقية تعزية إلى أسرة الذي توفي اليوم.

أوردت النبأ وكالة الانباء القطرية “قنا” .

أعلن الديوان الملكي البحريني وفاة رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في مستشفى “مايو كلينك” في الولايات المتحدة الأمريكية.

ولم تذكر الوكالة البحرينية الرسمية سبب الوفاة.

وتصادفت في ذات اليوم الذي وافق فيه الكنيست الإسرائيلي على التطبيع مع البحرين .

وكان الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أطول رئيس حكومة في العالم، بعد أن تولى هذا المنصب في عام ١٩٧٠م.

وأشارت وكالة أنباء البحرين إلى أن مراسم الدفن ستكون بعد وصول جثمانه إلى البحرين، وتقتصر على عدد محدد من الأقارب.

وأمر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بإعلان الحداد الرسمي أسبوعاً مع تنكيس الأعلام، وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من غد الخميس.

كما كلف ملك البحرين ولي العهد بتولي رئاسة مجلس الوزراء.

وفي الثامن عشر من أكتوبر الماضي، وقعت إسرائيل والبحرين رسميا اتفاق التطبيع بينهما، بعد مباحثات أجراها وفد إسرائيلي وأميركي مشترك في المنامة، في أول زيارة رسمية بعد توقيع اتفاق تطبيع العلاقات في الولايات المتحدة.

ولعب الأمير خليفة دوراً في الاتصالات التي سبقت الإعلان عن التطبيع بين إسرائيل والبحرين حيث أجرى قبل بضعة أشهر محادثات مع رئيس جهاز الموساد يوسي كوهين.

 

 

 

 

 

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