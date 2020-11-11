أخلاقُه يفتقر لها قادة دول الحصار .. هذا ما فعله أمير قطر مع عائلة رئيس وزراء البحرين بعد وفاته

في موقفٍ يعكس الأخلاق التي يتحلّى بها أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رغم مشاركة البحرين في الحصار المفروض على قطر، بعث الشيخ تميم برقية تعزية إلى أسرة رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الذي توفي اليوم.

أوردت النبأ وكالة الانباء القطرية “قنا” .

سمو أمير البلاد المفدى يبعث ببرقية تعزية إلى أسرة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته. #قناhttps://t.co/cRJAzLGuYx pic.twitter.com/iXHWx4Mfwr — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) November 11, 2020

أعلن الديوان الملكي البحريني وفاة رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في مستشفى “مايو كلينك” في الولايات المتحدة الأمريكية.

ولم تذكر الوكالة البحرينية الرسمية سبب الوفاة.

وتصادفت وفاة رئيس الوزراء البحريني في ذات اليوم الذي وافق فيه الكنيست الإسرائيلي على التطبيع مع البحرين .

وكان الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أطول رئيس حكومة في العالم، بعد أن تولى هذا المنصب في عام ١٩٧٠م.

وأشارت وكالة أنباء البحرين إلى أن مراسم الدفن ستكون بعد وصول جثمانه إلى البحرين، وتقتصر على عدد محدد من الأقارب.

وأمر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بإعلان الحداد الرسمي أسبوعاً مع تنكيس الأعلام، وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من غد الخميس.

كما كلف ملك البحرين ولي العهد بتولي رئاسة مجلس الوزراء.

وفي الثامن عشر من أكتوبر الماضي، وقعت إسرائيل والبحرين رسميا اتفاق التطبيع بينهما، بعد مباحثات أجراها وفد إسرائيلي وأميركي مشترك في المنامة، في أول زيارة رسمية بعد توقيع اتفاق تطبيع العلاقات في الولايات المتحدة.

ولعب الأمير خليفة دوراً في الاتصالات التي سبقت الإعلان عن التطبيع بين إسرائيل والبحرين حيث أجرى قبل بضعة أشهر محادثات مع رئيس جهاز الموساد يوسي كوهين.