ماذا نشرت هيا الشعيبي للدفاع عن نفسها بعد الفيديو الإباحي الذي نُشر على حسابها في سناب شات!

دافعت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي عن نفسها مجدداً بعد أزمتها الأخيرة المتعلقة بنشر فيديو فاضح عبر حسابها الرسمي في سناب شات.

ونشرت هيا الشعیبي عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام” عدة صور بإطلالة حدیثة لھا.

وأرفقت الفنانة مع الصور تعلیقا قالت فيه: “لا تحكم على الناس وأنت لا تعرف معدنھا.. قبل ما تحكم صادق الناس وأعرف قلبھا من الداخل.. ھل ھیا سیئة أم طیبة؟ لا تحكم لا تتكلم”.

وفي أكتوبر الماضي، أخلت النيابة العامة في الكويت سبيل هيا الشعيبي بكفالة قدرها 2000 دينار بعد التحقيق معها في قضية نشر فيديو مخل للآداب العامة عبر حسابها الرسمي في سناب شات .

ويُظهر المقطع المخل رجلا يمسك عضوه الذكري وأمامه شاب وفتاة يجلسان على شاطئ البحر، فقامت الفتاة بتغيير وجهة جلوسها حتى لا تراه.

وأكدت هيا الشعيبي في السابق أنّ حسابها على “سناب شات” تعرض للاختراق.

وتحدثت ھیا عن أسباب ابتعادھا عن السوشال میدیا بعد الإفراج عنها.

وقالت الفنانة إنھا قررت أن تبتعد عن المشاكل وتشتري راحة بالھا وتعطي الأولویة في الوقت الحالي لأولادھا وبیتھا.