“الشبع بعد جوع يعمل أكتر”.. “شاهد” محمد رمضان ونيللي كريم يحطمان مطعماً في دبي وهما يرقصان!

أثار الفنان المصري محمد رمضان غضب جمهوره، بعد نشره مقطع فيديو غريب يجمعه بالممثلة المصرية نيللي كريم، أثناء تناولهما العشاء في أحد المطاعم اليونانية في دبي.

وظهر محمد رمضان ونيللي كريم بالفيديو الذي رصدته “وطن”، وهما يكسران الأطباق التي تناولا بها الطعام بعد الانتهاء منها.

حرفياً انهاردة انا ونيللي كريم كسرنا المطعم 🤍😂 pic.twitter.com/TnprfgRibL — Mohamed Ramadan (@Mohamed_Ramadan) November 9, 2020

وأعادت نيللي كريم نشر الفيديو عبر “انستجرام” مرفقاً بتعليق: “هذا ماحدث على العشاء”.

View this post on Instagram And this happened at dinner @mohamedramadanws 💪🏼 @opadubai A post shared by Nelly Karim (@nellykarim_official) on Nov 9, 2020 at 10:58am PST

بينما علق رمضان على نفس الفيديو الذي أعاد نشره عبر “تويتر”، وكتب: “حرفياً انهاردة انا ونيللي كريم كسرنا المطعم”.

وأثار تصرف رمضان غضب الجمهور الذي رأى أن الأطفال وفئة المراهقين ستقوم بتقليد سلوكه في المطعم، كما نوه آخرون إلى العامل الفقير بالمطعم هو الذي سيدفع ثمن تصرفات رمضان ونيللي.

مش عايزين اطفالنا يعملوا زي عموا وطنط الناس دي بقت تعبانه نفسيا https://t.co/ycGMsEBRt5 — AL BADR ALMASRY (@Albadr_almasry) November 10, 2020

ماهو المشكلة ان العامل اللي وراك دا ماشي هو اللي هينضف اللي انت قاعد تكسره وترميه 😊 وفي الآخر طبعا انت محمد رمضان ومعاك فلوس كتير العامل اللي هيتهد وسطه عشان ينضف وراك مش هيعرف يفتح بؤه عشان انت هتدفع لمدير المطعم بتاعه مبلغ محترم عاللي اتكسر لكن هو مجهوده وتعبه في الزبالة ☹️😊 https://t.co/7rgXuyPPth — Mohamed Ammar 🦅 (@MohamedAmmar_96) November 10, 2020

مبسوط انك بتكسر الأطباق الله يرحم لما ما كنت تلاقي طبق تاكل فيه.. اه من الشبع بعد جو يعمل اكتر من كده 😂😂😂 — Sanad Fahim (@SanadFahim) November 10, 2020

ماشي لما اروح مطعم هكسر الاطباق اللي فيه علشان اكون فرحان ومبسوط يا استاذ محمد انت اصبحت قدوة لشباب كثيرة جدا لابد ان تعتني بكل شيء تفعله وتلبسه على الاقل اللي بيشوفه الشباب والناس كلها على الميديا — 🇸🇦🇦🇪🇾🇪mohamed mukhtar (@hamada44407471) November 10, 2020

شغل حشاشين خلى الشباب يشوفك وانت بتكسر اطباق ويدخل مطاعم يكسر اطباق وتحصل مشاكل بسببك ونعم القدوة يا اخى ( "إذا ابتليتم فاستتروا" — Khaled Mahmoud (@X8IsDIugAn62WYb) November 10, 2020

بينما دافع آخرون مؤكدين أن المطعم اليوناني يتبع أسلوب تكسير الأطباق، وذلك استحضارًا للطقوس الرومانية، وذلك بدلا من غسلها ويعود ذلك إلى التراث اليوناني القديم.

هذا مطعم opa في دبي مطعم يوناني مشهور بتكسير الصحون و الشيء هذا عبارة عن عادة قديمه عندهم في اليونان تقديرا للعادة القديمة و الترحيب بالفنان محمد رمضان والفنانة نيلي لزيارة المطعم واعتبروها تبادل ثقافات بس ،، الناس اللي بتنتقد اتمنى انو اذا عرف السبب بطل العجب 🌹 — abdullah owaidah (@AOwaidah) November 10, 2020

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