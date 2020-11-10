محمد رمضان ونيللي كريم
محمد رمضان ونيللي كريم
حياتنا

“الشبع بعد جوع يعمل أكتر”.. “شاهد” محمد رمضان ونيللي كريم يحطمان مطعماً في دبي وهما يرقصان!

كتب Author 2
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أثار الفنان المصري غضب جمهوره، بعد نشره مقطع فيديو غريب يجمعه بالممثلة المصرية ، أثناء تناولهما العشاء في أحد المطاعم اليونانية في .

 

وظهر محمد رمضان ونيللي كريم بالفيديو الذي رصدته “وطن”، وهما يكسران الأطباق التي تناولا بها الطعام بعد الانتهاء منها.

 

وأعادت نيللي كريم نشر الفيديو عبر “انستجرام” مرفقاً بتعليق: “هذا ماحدث على العشاء”.

 

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And this happened at dinner @mohamedramadanws 💪🏼 @opadubai

A post shared by Nelly Karim (@nellykarim_official) on Nov 9, 2020 at 10:58am PST

 

بينما علق رمضان على نفس الفيديو الذي أعاد نشره عبر “تويتر”، وكتب: “حرفياً انهاردة انا ونيللي كريم كسرنا المطعم”.

 

وأثار تصرف رمضان غضب الجمهور الذي رأى أن الأطفال وفئة المراهقين ستقوم بتقليد سلوكه في المطعم، كما نوه آخرون إلى العامل الفقير بالمطعم هو الذي سيدفع ثمن تصرفات رمضان ونيللي.

 

بينما دافع آخرون مؤكدين أن يتبع أسلوب تكسير الأطباق، وذلك استحضارًا للطقوس الرومانية، وذلك بدلا من غسلها ويعود ذلك إلى التراث اليوناني القديم.

 

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