“شاهد” إعلامية لبنانية تثير زوبعة بنشر صورة لـ”هيفاء وهبي” مع محمد وزيري في ملهى ليلي

أثارت الإعلامية اللبنانية هنادي عيسى ضجة واسعة إثر تصريح ادعت فيه عودة علاقة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بمدير أعمالها السابق محمد وزيري.

وقالت هنادي عيسى بتغريدة عبر “تويتر” رصدتها “وطن”: “يبدو أن العلاقة بين النجمة #هيفاء_وهبي ومدير أعمالها #محمد_وزيري عادت إلى مجاريها بعد خروجه من السجن اذ شوهدا ليلة السبت وهما يسهران مع مجموعة من الاصدقاء في ملهى #MAi_Tai في منطقة الشيخ زايد في القاهرة”.

يبدو ان العلاقة بين النجمة #هيفاء_وهبي ومدير اعمالها #محمد_وزيري عادت الى مجاريها بعد خروجه من السجن اذ شوهدا ليلة السبت وهما يسهران مع مجموعة من الاصدقاء في ملهى #MAi_Tai في منطقة الشيخ زايد في القاهرة — hanadi issa (@hanadiissa11) November 9, 2020

غير أن هيفاء وهبي نفت الأمر بشكل قاطع وأحرجت هنادي عيسى بالرد على تغريدتها وكتبت: “أولا هو مازال مسجون منذ 4 شهور على ذمة التحقيقات ثانيا: منذ ساعات وحتى هذه اللحظة التي اكتب فيها التويتة هناك جلسة محكمة تعقد حالا ويترافع فيها ضده الأساتذة المحامين المستشار ياسر قنطوش والدكتورة رانية المناوي ثالثا والأهم: هيدا الخبر من سابع المستحيلات انه يحصل! 4: انا بلبنان”.

اولا هو مازال مسجون منذ 4 شهور

على ذمة التحقيقات ثانيا: منذ ساعات وحتى هذه اللحظة التي اكتب فيها التويتة هناك جلسة محكمة تعقد حالا ويترافع فيها ضده الأساتذة المحامين المستشار ياسر قنطوش والدكتورة رانية المناوي

ثالثا والأهم: هيدا الخبر من سابع المستحيلات انه يحصل!

4: انا بلبنان🙂 https://t.co/Z4iMZMaHlI — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) November 9, 2020

وبررت هنادي العيسى بعدها قائلة رداً على هيفاء وهبي: “شكلها بنت عمي استشبهت فيه”.

شكلها بنت عمي استشبهت فيه — hanadi issa (@hanadiissa11) November 9, 2020

وإثر الهجوم الذي تعرضت له الإعلامية اللبنانية من جمهور هيفاء وهبي الذي اتهمها بـ”التسلق”، كتبت هنادي: “يلا خلص ما الي جلد ع اللت والعجن بسيطة اذا طلع خبر هيفاء ووزيري غلط مش ازمة بتصير عادي لا عم حاربها ولا بدي انشهر ع حسابها بعرف انا مين ورد هيفا عملتله ريتويت وهذا حقها انتهى الموضوع”.

يلا خلص ما الي جلد ع اللت والعجن بسيطة اذا طلع خبر هيفاء ووزيري غلط مش ازمة بتصير عادي لا عم حاربها ولا بدي انشهر ع حسابها بعرف انا مين ورد هيفا عملتله ريتويت وهذا حقها انتهى الموضوع — hanadi issa (@hanadiissa11) November 9, 2020

ولازالت قضية استيلاء محمد وزيري على 63 مليون جنيه من هيفاء وهبي مستمرة، وقرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم 15 يومًا جديدة احتياطيًا على ذمة التحقيقات، في تهمتي خيانة الأمانة والاستيلاء على المال، وذلك لثبوت الواقعة عليه،ورفض القاضي كل الالتماسات المقدمة من المتهم ومحاميه للإفراج عنه بضمان مالي.

وأصدرت النيابة العامة تحذيرا من “التعامل مع وزيري ماليا فيما يخص الممتلكات محل النزاع بينه وبين هيفاء وهبي، وحددت النيابة تلك الممتلكات، وهي عدة عقارات فاخرة في منتجعات خاصة داخل القاهرة الكبرى، وحسابات بنكية، إضافة إلى قائمة بعض المقتنيات الشخصية التي تخص هيفاء وقالت في بلاغ لها أنها تركتها داخل فيلتها بالقاهرة، وقام وزيري بالاستيلاء عليها وتبديدها وخيانة الامانة في العديد من الأغراض الاخرى التي كانت تحتفظ بها بمسكنها.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك