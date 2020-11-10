دائما في المقدمة.. الكويت أول دولة عربية تعلن حجز حصتها من لقاح “فايزر” ضد كورونا وهذه التفاصيل

أعلنت مصادر صحية في الكويت أن حصة البلاد من لقاح (فايزر) ضد كوفيد-19، محفوظة بواقع مليون جرعة تم التعاقد عليها مبكراً منذ فترة (150 ألفاً منها في 2020 إذا تم اعتماد اللقاح قبل نهاية العام)”.

وأوضحت المصادر وفقاً لما نقلت عنها صحيفة “الراي” الكويتية أن كميات اللقاح من المتوقع أن تصل الكويت على دفعات مع بدء انتاجه، خصوصاً أن تخزينه يتطلب مواصفات خاصة جداً بينها ضرورة حفظه في درجة حرارة تصل إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر.

وعن آلية التطعيم، أفادت المصادر أن اللجنة التي شكّلها مجلس الوزراء أخيراً لإعداد وتنفيذ الآلية المناسبة للتطعيم من فيروس (COVID – 19) وصلت إلى مراحل متقدمة في عملها، مبينة أن اللقاح سيكون مخصصاً في المرحلة الأولى للعاملين في الصفوف الأولى من أطباء وممرضين وعسكريين والمعرّضين لمخاطر عالية للإصابة.

وستشمل المرحلة الثانية تشكيل وحدة متنقلة (Mobile Unit) لتطعيم المواطنين كبار السن والمرضى ذوي الأعراض عالية الخطورة للإصابة في منازلهم من خلال فرق مختصة.

أما المرحلة الثالثة فستشمل الإعلان عن بوابة إلكترونية مخصصة لتسجيل الراغبين بأخذ اللقاح.

وسيكون التسجيل في البوابة الإلكترونية سيكون على غرار المتبع حالياً لتطعيم الانفلونزا، مع إضافة بنود تخص الاستعلام عن بيانات الحالة الصحية للراغب بأخذ اللقاح، حيث تتم مراجعة هذه البيانات في المركز الصحي لدى توجه المواطن لأخذ اللقاح.

وبينت المصادر أن الآلية تشمل أيضاً مرحلة إضافية من المراجعة للحالة الصحية للمراجع من خلال السجل الإلكتروني في مركز الرعاية الصحية الأولية، وبعد استيفاء كل الاشتراطات يتم تطعيم المواطن.

وعن إمكانية التوجه لطلب كميات إضافية من اللقاح، أكدت المصادر أن اللجنة الاستشارية العليا تعمل ضمن خطة منهجية لضمان حصة الكويت من اللقاحات عبر إنجاز بعض التعاقدات المبكرة والعمل على تعاقدات أخرى، وفق معايير صحيّة محدّدة.

هذا وقد توقّعت منظمة الصحة العالمية تغير الوضع الوبائي لفيروس كورونا بشكل كامل بحلول مارس 2021 مع الإعلان عن نجاح التجارب على لقاح “فايزر” بنسبة تصل إلى 90 في المئة.

وأعلنت شركتا «فايزر» (الولايات المتحدة) و«بايونتيك» (ألمانيا) أن اللقاح ضد كوفيد-19 الذي تعملان على تطويره «فعّال بنسبة 90 في المئة بعد التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الجارية حالياً، وهي الأخيرة قبل تقديم طلب ترخيصه.

وأظهرت النتائج الأولية، توفير حماية للمرضى بعد سبعة أيام من تلقي الجرعة الثانية و28 يوماً من تلقي الجرعة الأولى، فيما توقعت الشركتان توفير ما يصل إلى 50 مليون جرعة من اللقاح في العالم في العام 2020 وحتى 1.3 مليار جرعة العام 2021.

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