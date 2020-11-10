“الحمالة وقعت”.. “شاهد” إطلالة جديدة فاضحة لزوجة أحمد الفيشاوي ويبدو أنها “نسيت ملابسها بالبيت”

تعمّدت ندى كامل زوجة الممثل المصري أحمد الفيشاوي، إثارة الجدل مجددا عبر إطلالتها الفاضحة والمثيرة التي تهدف من ورائها للفت أنظار الجمهور عبر أسلوب مبتذل ورخيص.

وظهرت ندى مع زوجها الفيشاوي في حفل زفاف الثنائي أحمد خالد صالح وهنادي مهني الأسبوع الماضي، والذي أُقيم في أحد فنادق مصر.

زوجة أحمد الفيشاوي أثارت الجدل بفستانها الأخضر الضيق بالكامل والمكشوف عند الصدر، ولاحظ الجميع زيادة في وزنها، خاصة عند منطقة البطن.

وأثارت إطلالتها هذه جدلاً واسعاً بين المتابعين، وانتقد البعض اختيارها للفستان الضيق الذي لا يلائم شكل جسمها ويُظهر التفاصيل السيئة فيه ويبرز مفاتنها.

لافتين الى انها تتعمّد اختيار ما يثير الجدل والضجة بين الناس ولا تركّز على ما يليق بها، وظهرت بإحدى الصور وقد سقطت حمالة الصدر وكشف جزء كبير من صدرها في مشهد فاضح عرضها لانتقادات حادة.

وسبق أن أثار الثنائي جدلاً بقبلة في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة سبتمبر2019 .

وكان الفيشاوي وزوجته ندى الكامل حديث وسائل الإعلام مواقع التواصل بعد تبادل القبلات والأحضان على السجادة الحمراء، أثناء حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40.

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