“شاهد” الصور التي نشرها علاء مبارك لوالده ووالدته مع جو بايدن وزوجته

نشر “علاء” نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك صورا قديمة تجمع والده ووالدته بالفائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن وزوجته.

وأعاد علاء مبارك نشر صورتين على “تويتر” جمعتا “حسني مبارك” بـ”بايدن” حين كان الأخير رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس عام 2002.

وعلق نجل الرئيس المصري الراحل على الصورتين قائلا: ” الله يرحمك مفتقدينك”، في إشارة إلى والده الذي توفي مطلع العام الجاري.

الله يرحمك مفتقدينك https://t.co/0JNW8JYB7l — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) November 9, 2020

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ونشر “علاء مبارك” صورا أخرى تجمع والدته، “سوزان مبارك”، بزوجة “بايدن”، “جيل”، عام 2010 عند زيارة الثنائي لشرم الشيخ في مصر عام 2010، وعلق على هذه الصور بالقول: “ذكريات”.

ومساء السبت، أعلنت وسائل إعلام أمريكية، فوز بايدن بالانتخابات، ليصبح بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.

غير أن الرئيس الحالي دونالد ترامب، رفض نتائج الانتخابات، معتبرا إياها “انتخابات مسروقة”، في تغريدة له عبر “تويتر”، السبت.