“شاهد” الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين تستفز متابعيها بهذا الفيديو!

أثارت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين جدلاً واسعاً بفيديو نشرته عبر سناب شات استعرضت فيه نحافة خصرها بعد ولادتها .

وأبدت روان بن حسين سعادتها بخسارتها الوزن، واستعادة رشاقتها بعد الولادة، لكنّ تصرّفها اثار استياء المتابعين، مستغربين حديثها في تفاصيل شخصية لا تهمّهم.

وقبل أيام قليلة، قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إنّ الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين تواجه خطر الاعتقال بعد تجاهلها المثول أمام المحكمة لاتهامها بالاعتداء على زوجها السابق رجل الأعمال الليبي محمد يوسف المقريف .

واتُّهمت روان بالاعتداء على المقريف، في حديقة هايد بارك بلندن في يونيو/حزيران الماضي، كما يُزعم أيضاً أنها أتلفت قميصاً لزوجها يبلغ ثمنه 260 دولاراً.

كان من المقرر أن تمثل العارضة، وهي أم لطفل واحد، وتحمل شهادة في القانون من جامعة كينجز كوليدج بلندن. أمام محكمة وستمنستر الجزئية بتهمة الاعتداء بالضرب والإضرار الجنائي بالممتلكات.

أُبلغ القضاة بأنها لم تتمكن من الحضور لأنها كانت تمثل أمام محكمة الأسرة في دبي. وأصدرت رئيسة الجلسة ديان لينان مذكرة توقيف لاعتقالها.

وقبل فترة، أعلنت روان بن حسين انفصالها عن “المقريف”. وكشفت أسباب انفصالها الصادمة عنه بعدما تسبب لها بفيروس HPV16 الجنسي بسبب خيانته لها مع نساء ليل عشوائيات.كما قالت

وكشفت روان أن زوجها يوسف المقيرفي قد اغتصبها قبل زواجهما، لكنها تزوجته بضغط من والده.

وكتبت: “لقد جعلني مصابة بالانفصام، كنت حامل في الشهر الثامن حين رأيت زوجي يُرسل صورة عضوه الذكري لفتيات قاصرات”.

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