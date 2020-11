“شاهد” إعلامي لبناني شهير يقترح تعيين “ميا خليفة” وزيرة للسياحة في لبنان حتى تنقذ اللبنانيين!

اقترح الإعلامي اللبناني موفق حرب أن يتم تعيين ممثلة الأفلام الإباحية المعتزلة، لبنانية الأصل ميا خليفة، وزيرة للسياحة في لبنان.

وقال موفق حرب في تغريدة ساخرة من الأزمة الحكومية التي تعيشها بلاده: “حكومة اخصائيين تقتضي ان تكون ميا خليفة وزيرة سياحة.. لبنان منكوب”.

ورغم أن حرب حذف التغريدة بعد ساعات فقط، إلا أن المغردين تفاعلوا معها وطالبوا ميا بالقبول بالمنصب، خاصة أنها بنظرهم “أشرف” من الطبقة الحاكمة على حد تعبيرهم.

