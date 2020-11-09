“شاهد” أحد أفلام “الشيخة” إلهام شاهين دفع أمريكي إلى رغبته بدخول الإسلام لأنه أعجب بسفالتها!

فجرت الفنانة المصرية إلهام شاهين موجة سخرية واسعة، إثر تصريحات أطلقتها قالت فيها إن مواطن أمريكي كاد يدخل الإسلام بسبب فيلمها “دانتيلا”.

وقالت إلهام شاهين في تصريح صحفي خلال تواجدها بمهرجان الإسكندرية السينمائي: “عندما عرض فيلم “دانتيلا” في شيكاغو حضرت ندوته وكنت فخورة به وبالمخرجة إيناس الدغيدي، ووقف شخص أمريكي متحمس وقال فيلمك قد يدخلني الإسلام، لأنه رأى أن الزواج والطلاق سهل ليس كما لديهم، وأن الإسلام بسط الحياة وأحب فكرة الزواج من اثنتين”.

وأضافت إلهام شاهين خلال ندوة تكريم المخرجة إيناس الدغيدي بمهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط: “فخورة أنني عملت مع إيناس الدغيدي، وأتمني أن نعمل أفلام وموضوعات جديدة وندافع عن المرأة مرة أخرى، ويجب أن تكملي الطريق الذي بدأتيه”.

واستطردت: “أحيي مهرجان الإسكندرية لأنه كرم إيناس الدغيدي، فهو تكريم للفكر التنويري الذي نفتقده، وقدمت القضايا التي يخاف الجميع أن يقدموها، وهم مقتنعين بالقضايا التي قدمتها إيناس ولكنهم لا يملكون الجرأة لأن المجتمع سيهاجمهم تحت ذريعة عيب وحرام”.

وسخر الجمهور من تصريح إلهام شاهين، فكتب أحدهم في تعليقه عليها: “واحد أمريكي دخل الإسلام وألف واحد عربي طلع من الإسلام بسبب أفلامها”.

وكتبت أخرى: “تذكر الآخرة لما شافك وشاف منظرك”.

وسخر آخر بتعليقه قائلاً: “مسكين لأنه استنتج بعد الفيلم أن المسلمين اللي بالفيلم أوسخ من الكفار، فحب انه يجرب دين ابطال دانتيلا”.

الجدير بالذكر أن فيلم “دانتيلا” مقتبس عن الرواية الأمريكية “الشواطئ، و”يحكي قصة صديقتين تعمل إحداهما مطربة وتسافر الأخرى إلى الخارج إثر زواجها من ديبلوماسي يفشل زواجها بسببها فتعود إلى مصر لتجد أن صديقتها استولت على حب عمرها وتزوجته فتشتعل الغيرة في قلبها وتقرر استعادة ذلك الرجل الذي يلعب الفنان محمود حميدة دوره.

ويجد حميدة في الزواج منهما هما الإثنتين أفضل الحلول، وفي النهاية تقرر الاثنتان التخلص من الزوج لأنهما اكتشفتا أن صداقتهما أعمق وأمتن من أن يفسدها رجل.

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