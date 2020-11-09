ترامب قد يفعلها ويهاجم إيران قبل نهاية وجوده في البيت الأبيض
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“امنعوا المجنون ترامب من فعلها بالتنسيق مع بايدن” .. الدويلة يكشف “كارثة” ستحدث قريباً في منطقة الخليج!

كتب وطن
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علق النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي، على الأنباء التي يجري تداولها بشأن احتمالية شن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، حرباً على في الأشهر المتبقية له في الحكم.

وقال “الدويلة” في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”: “إذا بدأت الحرب في المنطقة ستجر امريكا واسرائيل دول الخليج لخوضها وبعد ان تحقق اسرائيل اهدافها ستعلن وقف الحرب وستسحب امريكا قواتها وسنبقى نواجه إيران بعد ان تكون دمرت كل منشآتنا الحيوية فلا نفط ولا غاز ولا محطات طاقة وهنا ستبدأ مرحلة سوداء في الخليج الله يكفينا شرها”.

وأضاف الدويلة: “السيناريو هو ان تشن اسرائيل ضربة مركزة ضد خلال الاسبوعين القادمين وترد إيران بقصف اسرائيل فتتدخل امريكا من قواعد في الخليج فترد إيران على منشآت النفط والغاز ومحطات الطاقة والمصافي الخليجية وبعد تحقيق الغاية تعلن امريكا وقف العمليات وتسحب قواتها ونبلش نحن”.

وتابع الدويلة: “كنت ولا ازال احذر بان لن يسلم الحكم قبل تدمير وان اسرائيل مستعدة لتحمل ردة فعل إيران مقابل تدمير المشروع النووي الإيراني، والخوف ان تنخرط دول خليجية في هذا الصراع الذي لا مصلحة لنا فيه وعليه يجب منع المجنون ترامب من جرنا للحرب والتنسيق مع من الآن”.

وفي السياق، قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، إن مسؤولين في البنتاغون لا يستبعدون شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عمليات عسكرية ضد إيران أو خصوم آخرين كتنظيم “داعش” في أيامه الأخيرة بالسلطة.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن مسؤولين في البنتاغون أعربوا عن “تخوفهم من إمكانية شن ترامب عمليات عسكرية علنية أو سرية”، مشيرةً إلى أن زملاء وزير الدفاع بالوكالة ، يرون أنه “لا يتمتع بقدرة للرد على أي مواقف متطرفة قد تصدر من ترامب”.

وكان ترامب قد أقال وزير الدفاع ، مستخدماً على ما يبدو شهريه الأخيرين في السلطة بعد هزيمته في انتخابات الرئاسة في تصفيات الحسابات داخل إدارته.

وقال ترامب عبر “تويتر”: “تم إنهاء خدمة مارك إسبر. يسعدني أن أعلن أن كريستوفر ميلر، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، والذي يحظى باحترام واسع” هو الوزير الجديد، مؤكداً أن القرار نافذ بأثر فوري.

وعقب ذلك التعيين قالت وكالة “رويترز” إن الوزير المعين بالوكالة تلقى إحاطة حول البروتوكولات النووية والعمليات العسكرية في أنحاء العالم.

ويأتي ذلك بعد يومين من إعلان وسائل الإعلام هزيمة ترامب أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن في الرئاسية، فيما يرفض الرئيس الجمهوري بشدة حتى الآن الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات.

ودب الخلاف بين إسبر وترامب بسبب عدد من القضايا، وشعر الرئيس بالغضب على نحو خاص لإعلان إسبر معارضته لتهديد ترامب باستخدام قوات الجيش لقمع احتجاجات بالشوارع على الظلم العرقي، في أعقاب مقتل جورج فلويد بعد محاولة الشرطة اعتقاله في مدينة منيابوليس هذا الصيف.

وآنذاك غاب إسبر عن الشاشات وتراجع نفوذه ولم يعد يدلي بمقابلات، مكتفياً بخطابات معدة سلفاً، وذكرت مصادر أن إسبر كان يستعد منذ فترة طويلة لاحتمال الاستقالة أو الإقالة بعد انتخابات الثالث من نوفمبر، لا سيما إذا فاز ترامب بولاية ثانية.

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