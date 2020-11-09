بعد قطر وعُمان والكويت.. السعودية تهنئ بايدن “على استحياء” بعدما فاق الملك سلمان وولي عهده من الصدمة

لحقت السعودية “على استحياء” بدول الخليج التي قدمت التهنئة مبكرا للرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، وفي وقت متأخر من ليلة أمس، الأحد، بعث الملك سلمان وولي عهد ببرقيتي تهنئة للرئيس جو بايدن عقب فوزه بسباق الرئاسة الأمريكية وخسارة حليفهم وصديقهم الأول دونالد ترامب.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية فقد أعرب “سلمان” في برقية لـ”بايدن” عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح للرئيس المنتخب، وللشعب الأمريكي الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وأشادت البرقية بـ”تميز العلاقات التاريخية الوثيقة القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع إلى تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة”.

كذلك أرسل الملك “سلمان” برقية تهنئة لـ”كامالا هاريس” بمناسبة فوزها بمنصب نائبة رئيس الولايات المتحدة، متمنيا لها التوفيق، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

هذا وبعث ولي العهد السعودي، الأمير “محمد بن سلمان”، ببرقية تهنئة لـ”بايدن”، و”هاريس”، بمناسبة فوزهما في الانتخابات الرئاسية.

وأعرب “بن سلمان” عن تطلعه إلى مواصلة التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

وجاءت تهنئة “سلمان” وولي عهده لـ”بايدن” متأخرة، حيث كانت الرياض تأمل في فوز منافسه الرئيس الحالي “دونالد ترامب”.

ويرفض “ترامب” إلى الآن الإقرار بهزيمته أمام “بايدن”، الرئيس رقم 46 للولايات المتحدة، بعد حصوله على 290 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي.

وكان بايدن تعهد في حملة الدعاية الانتخابية بإعادة تقييم العلاقات مع السعودية، عملاق تصدير النفط، والمشتري الرئيسي للسلاح الأمريكي، والمطالبة بقدر أكبر من محاسبة المسؤولين عن مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول، وإنهاء الدعم الأمريكي لحرب اليمن.

وقال متحدث باسم الحملة الانتخابية لبايدن: “بدلا من تقديم شيكات على بياض للحكام المستبدين في مختلف أنحاء العالم. كما فعلت إدارة ترامب، سيدافع جو بايدن عن القيم العالمية مع الأصدقاء والأعداء على السواء. ويقف مع العالم الديمقراطي في تصدينا للتحديات المشتركة”.

وكانت قطر أول دولة خليجية تهنئ الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، ولحقها الكويت وسلطنة عمان، بينما تأخرت السعودية وكانت قيادتها في صدمة كبيرة وغير متوقعة بسبب طرد ترامب من البيت الأبيض.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك