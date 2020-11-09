الملك سلمان ونجله
الملك سلمان ونجله
الهدهد

بعد قطر وعُمان والكويت.. السعودية تهنئ بايدن “على استحياء” بعدما فاق الملك سلمان وولي عهده من الصدمة

كتب Author 2
0

لحقت السعودية “على استحياء” بدول الخليج التي قدمت التهنئة مبكرا للرئيس الأمريكي الجديد ، وفي وقت متأخر من ليلة أمس، الأحد، بعث وولي عهد ببرقيتي تهنئة للرئيس جو عقب فوزه بسباق الرئاسة الأمريكية وخسارة حليفهم وصديقهم الأول دونالد .

 

وبحسب وكالة الأنباء السعودية فقد أعرب “سلمان” في برقية لـ”بايدن” عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح للرئيس المنتخب، وللشعب الأمريكي الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

 

وأشادت البرقية بـ”تميز العلاقات التاريخية الوثيقة القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع إلى تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة”.

 

كذلك أرسل الملك “سلمان” برقية تهنئة لـ”كامالا هاريس” بمناسبة فوزها بمنصب نائبة رئيس الولايات المتحدة، متمنيا لها التوفيق، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

 

هذا وبعث ولي العهد السعودي، الأمير “”، ببرقية تهنئة لـ”بايدن”، و”هاريس”، بمناسبة فوزهما في الرئاسية.

 

وأعرب “بن سلمان” عن تطلعه إلى مواصلة التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

 

وجاءت تهنئة “سلمان” وولي عهده لـ”بايدن” متأخرة، حيث كانت الرياض تأمل في فوز منافسه الرئيس الحالي “”.

 

ويرفض “ترامب” إلى الآن الإقرار بهزيمته أمام “بايدن”، الرئيس رقم 46 للولايات المتحدة، بعد حصوله على 290 صوتا من أصوات .

 

وكان بايدن تعهد في حملة الدعاية الانتخابية بإعادة تقييم العلاقات مع السعودية، عملاق تصدير النفط، والمشتري الرئيسي للسلاح الأمريكي، والمطالبة بقدر أكبر من محاسبة المسؤولين عن مقتل في القنصلية السعودية في إسطنبول، وإنهاء الدعم الأمريكي لحرب اليمن.

 

وقال متحدث باسم الحملة الانتخابية لبايدن: “بدلا من تقديم شيكات على بياض للحكام المستبدين في مختلف أنحاء العالم. كما فعلت إدارة ترامب، سيدافع جو بايدن عن القيم العالمية مع الأصدقاء والأعداء على السواء. ويقف مع العالم الديمقراطي في تصدينا للتحديات المشتركة”.

 

وكانت قطر أول دولة خليجية تهنئ الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، ولحقها وسلطنة عمان، بينما تأخرت السعودية وكانت قيادتها في صدمة كبيرة وغير متوقعة بسبب طرد ترامب من البيت الأبيض.

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

ابن زايد يُعربد في اليمن ولا يجد من يردعه.. ما فعلته قوات مدعومة إماراتيا في عدن يفجر…

الهدهد

هنا مسقط.. “شاهد” ظهور “سلاح السلام الشامل” يوسف بن علوي مع…

تقارير

رحل ترامب وخلفه تركة ثقيلة بالشرق الأوسط.. تقرير خطير يكشف ما ينتظر السيسي وابن زايد…

الهدهد

طأطأ رأسه وبدا منكسراً.. صحفية بريطانية رافقت ترامب في يومه المشؤوم تكشف تفاصيل ما…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.