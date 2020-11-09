ابن زايد يُعربد في اليمن ولا يجد من يردعه.. ما فعلته قوات مدعومة إماراتيا في عدن يفجر غضب اليمنيين

في استمرار لمسلسل العبث الإماراتي في اليمن وتنفيذ مخطط الاحتلال الذي أعده ابن زايد بشكل خبيث، اعتقلت قوات عسكرية يمنية مدعومة من دولة الإمارات، الإثنين، طاقم توزيع صحيفة معارضة شهيرة، في مدينة عدن جنوبي البلاد.

الموقع الإلكتروني لصحيفة “عدن الغد” الخاصة، أفاد بأن قوة عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، اعتقلت طاقم يعمل في الصحيفة بعدن، خلال القيام بعملية توزيع الصحيفة صباح الإثنين.

وأضاف الموقع الإلكتروني: “تم اقتيادهم إلى مقر اللواء العسكري بمنطقة بئر أحمد في عدن”، دون توضيح عددهم أو طبيعة الاتهامات الموجهة إليهم.

ولم يصدر حتى الآن تعليق فوري من المجلس الانتقالي الجنوبي بشأن توقيف طاقم توزيع الصحيفة.

وصحيفة “عدن الغد” إحدى أشهر الصحف اليومية المعارضة، والمعروفة بمناهضتها لسياسيات المجلس الانتقالي الجنوبي والتدخلات العسكرية الإماراتية جنوبي اليمن.

ويسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم بشكل مباشر من ابن زايد على عدن، منذ أغسطس 2019، ويواجه اتهامات بتنفيذ اعتقالات متكررة ضد معارضيه، فيما يقول هو إنه ملتزم بحقوق الإنسان.

ومنذ 6 أعوام، يشهد اليمن حربا عنيفة بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة الحوثي ، أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

وأدى النزاع المرير إلى مقتل 112 ألفا، بينهم 12 ألف مدني، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس 2015 ينفذ تحالف عربي بقيادة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات ذات كثافة سكانية عالية ، بينها العاصمة صنعاء.

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