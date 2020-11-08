وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيراق صهر أردوغان يعلن استقالته من منصبه
وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيراق صهر أردوغان يعلن استقالته من منصبه
الهدهد

وزير المالية التركي “صهر أردوغان” يستقيل بشكلٍ مفاجئ بعد يوم من إقالة محافظ البنك المركزي!

كتب وطن
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في خطوةٍ مفاجئة، أعلن صهر الرئيس رجب طيب استقالته من منصبه.

وقال ألبيراق في بيان: “أتقدم بالشكر للشعب التركي وللرئيس رجب طيب أردوغان، وأعلن استقالتي من منصبي”.

وتأتي استقالة بعد يوم واحد من إقالة  أردوغان محافظ البنك المركزي من منصبه.

وعين الرئيس التركي مكان “أويصال “، ناجي آغبال رئيس إدارة الإستراتيجية والموازنة بالرئاسة، بعد هبوط قيمة الليرة التركية لمستوى قياسي.

وجاءت هذه الخطوة في مرسوم رئاسي نشرته الجريدة الرسمية السبت.

ولم يذكر المرسوم أسباب إقالة أويصال بعد 16 شهرا على تعيينه في المنصب في يوليو/تموز 2019 عندما عيّنه أردوغان خلفا لمراد جتينقايا.

 

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